배우 박훈이 VAST엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.



VAST엔터테인먼트는 18일 전속계약 체결 소식을 알리며, "박훈은 오랜 시간 무대와 매체를 오가며 자신만의 연기 세계를 만들어온 배우다. 그동안 쌓아온 경험과 성취는 물론, 연기를 대하는 진지한 자세에 깊은 신뢰를 갖고 있다"며 "배우가 지닌 고유한 색깔을 존중하며 앞으로의 활동을 함께 고민하고, 새로운 도전을 이어가는 데 든든한 힘이 되겠다"고 전했다.



2007년 뮤지컬 '오! 당신이 잠든 사이'로 데뷔한 박훈은 연극과 뮤지컬 무대를 중심으로 연기 내공을 다져왔으며, 드라마와 영화로 활동 영역을 넓혀 다양한 작품에 출연해왔다.



드라마 '태양의 후예', '알함브라 궁전의 추억', '아무도 모른다', '법쩐', '착한 사나이' 등에서 폭넓은 캐릭터 소화력을 보여주었으며, 영화 '한산: 용의 출현', '노량: 죽음의 바다', '서울의 봄', '행복의 나라', '하얼빈' 등에서도 활약했다. 특히 '서울의 봄'으로 제17회 아시아필름어워즈 남우조연상을 수상했다.



박훈은 오는 2027년 2월 방송 예정인 SBS 새 금토드라마 '풀카운트'에서 레전드 투수 출신 투수코치 조동희 역을 맡아 김래원과 호흡을 맞출 예정이다.



한편, VAST엔터테인먼트에는 현빈, 유해진, 장근석, 황우슬혜, 류혜영, 박소이 등이 소속되어 있다.



<사진 제공 = VAST엔터테인먼트>



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)