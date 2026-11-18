박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'가 개봉 전부터 전 세계 93개국에 선판매됐다.



'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기.



앞서 브뤼셀판타스틱영화제 은까마귀상, 에뜨랑제영화제 국제 경쟁 부문 최고상을 거머쥔 '슬픈 열대'는 해외 유수의 영화제에 초청되며 작품성을 인정받았다. '신세계', '마녀', '폭군' 등을 통해 독보적인 세계관과 감각적인 액션, 서스펜스 넘치는 전개와 대담한 스토리로 한국 장르물의 저변을 넓혀온 박훈정 감독의 신작이라는 점 역시 해외 시장의 관심을 모았다. 이러한 기대에 힘입어 북미를 비롯해 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 폴란드, 대만, 인도네시아, 몽골, 인도아대륙, 러시아와 CIS 등 전 세계 93개국 판매를 확정했다.



'귀공자', '마녀'를 북미에 소개해 온 Well Go USA의 도리스 파드레셔 대표는 "'슬픈 열대'는 박훈정 감독만의 독보적인 스타일과 감성, 그리고 강렬한 액션을 한층 더 높은 차원으로 끌어올린 작품"이라며 영화의 완성도를 강조했다.



또한 '귀공자'를 비롯해 '파묘', '베테랑2', '밀수' 등 한국 화제작들을 배급해 온 독일 배급사 Splendid의 마르코 몰러스 이사는 "박훈정 감독이 액션 연출에 탁월한 역량을 갖추고 있다는 데는 의심의 여지가 없다. 액션영화 팬이라면 반드시 놓쳐서는 안 될 작품"이라며 신뢰를 드러냈다.



프랑스 배급사 Swift Distribution의 디디에 코스테 대표 역시 "새로운 영화적 여정을 선사할 매혹적인 작품을 선보이게 되어 대단히 기쁘다"고 전하며 작품에 대한 기대를 나타냈다.



전 세계 93개국 선판매로 글로벌 경쟁력을 입증한 영화 '슬픈 열대'는 오는 11월 25일 전국 극장에서 만날 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)