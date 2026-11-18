영화 '폴2: 데드포인트'가 이틀 연속 박스오피스 1위 자리를 지켰다.



18일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '폴2: 데드포인트'는 17일 전국 1만 1,540명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 16만 8,148명 .



지난 11일 개봉한 '폴2: 데드포인트'는 첫 주말 박스오피스를 2위로 마무리 했으나 2주 차 평일부터 박스오피스 1위 자리를 꿰찼다. 다만 극장가가 비수기에 접어들면서 일일 관객 수 1만 명대는 벗어나지 못햇다.



한편, 예매율 1위 자리는 오늘(18일) 개봉하는 '임영웅ㅣ아임 히어로 더 스타디움 2'이 차지했다. 콘서트 실황 영화인 이 작품은 21.5%, 예매량 5만 2,563명을 기록하며 같은 날 개봉하는 경쟁작 '폭설'(19.9%, 4만 8,531명)을 제쳤다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)