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[SBS 김태현의 정치쇼]

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▷김태현 : 국민의힘에서 이른바 조작징계 논란 이게 점점 이슈가 커져가고 있습니다. 어제 황경성 윤리위원이 증거를 공개한다면서 우선 배현진 의원 관련 증거만 내놓은 상황인데요. 국민의힘 박정하 의원과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요.▶박정하 : 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다.▷김태현 : 의원님, 오랜만입니다. 일단 이 얘기부터 해 보지요. 장동혁 대표가 어제 아침 8시 반에 지도부 다 데리고 같이 한동훈 의원 장인상 조문을 갔어요.▶박정하 : 그랬더라고요.▷김태현 : 8시 반에 깜짝 조문이요. 보다 보니까 한 7분 정도? 3분 정도 이야기를 나누고요.▶박정하 : 뭐 자리 정리하고 일어나고 하시면 그 정도 시간 걸리는 거 아닌가 싶은데요.▷김태현 : 총 러닝타임 7분. 대화는 잠깐 3분 얘기했던데요. 어떻게 보셨어요, 알고 계셨어요?▶박정하 : 몰랐지요. 몰랐었는데요. 그 장동혁 대표 집안에 안 좋은 일 있을 때 제가 한동훈 대표하고 같이 또 문상을 갔었던 적이 있어요. 그 시간에 왜 갔느냐 뭐 이런 논란도 좀 있기는 하던데요. 저는 우리 동양적 문화 속에서 그렇게라도 다녀온 거에 대해서 뭐 좋게 생각하려고 합니다.▷김태현 : 이제 기자들의 관심은, 언론의 관심은 조문 가는 거야 당연히 가는 게 맞는 거지요. 그런데 가서 혹시 두 사람이 무슨 이야기를 나눌까. 워낙 사이가 안 좋은 두 사람인데 진지한 얘기를 나눠본 적이 아마 최근에 한 2년간은 없을 테니까요. 뭔가 조문정치라고 하잖아요. 그런 게 이루어질 수 있을까 이런 기대를 좀 했었는데요. 좀 대화내용을 알고 있는 게 있으세요?▶박정하 : 지금 아직 상중이라서 확인해 보지는 않았는데요. 그리고 그때 상황상 아마 깊은 얘기를 하거나 그러지는 못 했을 거라고 보여집니다. 일부 보도에 최근에 있었던 대여투쟁 관련한 얘기도 했었다 그러는데, 아직 확인은 안 되는 거고요.▷김태현 : 네.▶박정하 : 제가 끝나고 나서 마음 잘 추슬러지면 한번 물어보도록 하겠습니다.▷김태현 : 의원님, 어쨌든 조문정치가 뭐 대단하면 대단한 것이고, 아니라면 별것도 아닌 건데요. 이 조문을 계기로 두 사람 사이가 좀 풀어지거나 이러기는 쉽지는 않겠지요?▶박정하 : 그렇게 되기는 너무 많이 벌어져 있는 거 아닌가라는 생각이 들어요.▷김태현 : 너무 많이 왔다?▶박정하 : 그러니까 글쎄, 좋게 해서 두 사람의 관계가 좀 좋아지고, 정말 당이 건강해지고, 그다음에 이렇게 지금 막 가고 있는 이재명 정부를 제대로 견제할 수 있으면 좋을 텐데요. 저는 오히려 우리 현 지도부 측에서 마음을 안 열고 있는 게 제일 큰 문제 아닌가라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 그러면 그 얘기는 상대적으로 한동훈 의원의 마음은 좀 열려 있는데, 장동혁 대표가 굳게 닫고 있다. 한동훈 의원 복당은 절대 불허다. 지금 이거 말씀하시는 거지요?▶박정하 : 제 입장에서는, 제가 관찰해 보고 있는 상황으로 볼 때는 오히려 그쪽이 더 강경해 보인다 생각이 들어요.▷김태현 : 지금 더 강경해질 수밖에 없는 상황이 하나 생겼어요. 황경성 윤리위원의 공개요. 일단은 어제는 배현진 의원의 1심 본안판결이 내일 선고이기 때문에 배현진 의원 관련 것만 공개하겠다라고 하고 그게 공개가 됐거든요. 저 윤리위원장인 윤민우 교수하고 그 최규동 교수 간의 대화 내용이요. 의원님, 이거 보셨지요?▶박정하 : 맞습니다. 한떨거지(친한계를 지칭)의 입장으로서 한번.▷김태현 : 내가 그거 물어보려 그랬는데 그냥 알아서 말씀하시네요. 한떨거지 입장에서요.▶박정하 : 저도 그 척살의 대상에 이렇게 올라가 있더라고요.▷김태현 : 정리의 대상, 한떨거지.▶박정하 : 뭐 그렇게 그렇게 한 일이 없는데요. 방송에 가끔 당이 잘되라고 하는 얘기를 그렇게 들었나 봅니다. 그러니까 제가 아시는 것처럼 일찌감치 국회 주변에서 이렇게 일을 하고 이 주변을 보고 그랬잖아요.▷김태현 : 당에 오래 계셨잖아요.▶박정하 : 옛날에 뭐라고 해야 되나, 한 1980년대 그때쯤 상황 보는 것 같아요. 정치를 뭐라고 해야 되나, 너무 지저분하게 하는 것 같아요. 그러니까 자기한테 불편한 얘기를 하면 저거는 정리대상이 돼야 되는 거고, 그래서 지금 우리가 얘기하고 있는 이런 방법을 통해서 물밑에서 사람들이 통상적으로 상상할 수 없는 방법으로 막 제거를 하고요. 그다음에 무슨 일이 있으면 그냥 우르르 몰아가서 그걸 명분 삼아서 그 위치를 유지하고요. 이런 것들이 제가 볼 때는 건강해 보이지 않아요. 건전해 보이지도 않고요. 옛날에 1980년대나 봤던 그런 방법들인 것 같아서요. 요즘에 우리 당 지도부나 우리 장 대표가 하는 게 좀 깨끗하지 않다, 지저분해 보인다 이런 생각이 듭니다.▷김태현 : 일단 어제 또 가장 관심이 모였던 것 중에 하나는 “배현진 1년.” 했더니 “네.” 하고 윤리위원장이 대답을 해요. 그리고 그 윤리위 결정문. 그다음에 배현진 의원이 가처분신청 됐을 때 거기에 대한 윤리위의 입장 이런 문건들도 양측이 최규동 교수하고 교환을 좀 하거든요. 최규동 교수가 첨삭지도도 하고, “이런 문장은 뺐으면 좋겠습니다.” 이런 내용들이요. 그러면 이거는 외부인사가 윤리위 결정에 개입을 한 건데요. 이건 어떻게 보세요?▶박정하 : 어제 발표된 내용 보면 ‘삼각편대’라고 표현하고 있잖아요. 그러니까 장동혁 대표, 그다음에 최규동 교수, 그다음에 황경성 윤리위원 이렇게 해서 아무튼... 아, 윤민우 위원장 이렇게 되는구나. 삼각편대 얘기를 하는데요. 원래는 어제 뭐 모든 게 다 나온다고 발표를 했었어요. 그런데 아마 조금 더 시간을 줄 테니까 우리 장동혁 대표 주변이 어떻게 하는지를 좀 시간을 주겠다 뭐 이래서 배현진 의원 것만 나왔는데요.▷김태현 : 네.▶박정하 : 제가 볼 때는 두 가지잖아요. 하나는 이제는 정치적 목적, 그다음에 정적을 제거하기 위해서 뭔가 없는 사실을 저렇게 막 덧붙여서 했다라고 하는 이 조작의 한 파트가 있는 거고요. 두 번째는 가장 독립적으로 운영이 돼야 된다는 윤리위가 어디 외부 내지는 당 지도부로부터 얘기를 들어서 그냥 아바타처럼 움직였느냐 뭐 이런, 배현진 의원은 ‘청부징계’라고 표현을 하던데요. 그런 청부 내지는 사주의 건이 있느냐 뭐 이런 거잖아요. 그런데 제가 볼 때는 청부 내지는 사주를 했다라는 거는 아직 모든 게 다 안 나왔지만, 우리 뭐 한동원 의원과 관련한 것, 김종혁 전 최고위원과 관련한 것 뭐 이런 것들이 다 나오지는 않았는데요. 배현진 의원 건 관련해서 나온 것만 봐도 뭐 배현진 1년, 그리고 뭐 결정문이 어떻게 되고. 뭐 이런 거 보면 충분히 외부로부터 영향이 있었던 것 아닌가라는 생각이 들어요.▷김태현 : 네.▶박정하 : 거기다가 더 봐야 되지만 한동훈 의원 관련해서 발표됐던 거에 보면, 거기에 쓰여졌다는 게시물이나 댓글들에 한 600, 700건이 지금 막 상을 당한 고인의 명의로 된 글들도 있었다는 거잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶박정하 : 그런 것이라면 그건 조작의 냄새가 나는 거지요, 발표문에요.▷김태현 : 발표문에요.▶박정하 : 그러니까 발표문에 저는 그 증거물들이 더 확인이 돼야 되고, 발표가 되고, 나와야 된다고 생각을 하는데요. 그게 다 나오게 되면 과연 그냥 정상적인 상황에서 있을 수 있는 일들이 있었나. 저게 당대표로서의 리더십을 온전히 유지하고 발휘할 수 있는 상황인가라는 데 우리 당원들이나 의원들도 많이 의심을 하게 되는 상황으로 가지 않을까 싶습니다.▷김태현 : 지금 보면, 어제 공개된 거 보면 그 최 모 교수가 대표와 상의했다라는 말은 있는데요.▶박정하 : 증거는 아직 직접적인 증거가 없다는 거지요.▷김태현 : 직접적인 증거는 없어요. 만약에 장동혁 대표하고 최 교수 간의 징계를 가지고 나눈 대화내역이나 녹취파일 이런 게 공개되면,▶박정하 : 그거는 뭐 영향이 제법 있을 것 같아요.▷김태현 : 엄청 영향이 있는 건데요.▶박정하 : 그렇지요.▷김태현 : 그게 만약에 공개 안 되고 지금 상태로 끝난다 하더라도 장 대표가 일정 부분 책임을 져야 된다고 보세요?▶박정하 : 저는 지금 나온 것만으로도.▷김태현 : 지금 나온 것만이요.▶박정하 : 그러니까 지금 나온 것 지금 나온 것만으로도가 아니라 사실은 장동혁 대표를 그전부터 제가 볼 때는 당내에서 이렇게 당대표로서의 리더십이 이게 온전히 서 있었다고는 생각할 수가 없는 상황이었어요. 그리고 대표로서의 메시지가 우리 국민들이나 당원들한테 제대로 잘 전달되고, 그 메시지에 무게가 이렇게 있는 상황이라고 보여지지 않았었는데요. 지금 이런 상황까지 간다면 저는 많이 휘청거릴 수 있는 거라고 보여지고요.▷김태현 : 네.▶박정하 : 왜 그렇잖아요. 뭐 둑이라는 게 무너질 때 갑자기 뭔가 쾅 하고 무너지는 게 아니라 다 금이 가기 시작하다가 어디 제일 약한 부분이 터지기 시작하면 와르르 무너지잖아요. 저는 우리 당원들이나 국민들 사이에 있어서 금은 많이 가 있다고 생각을 합니다.▷김태현 : 장동혁 체제는 무너지기 직전이다?▶박정하 : 제가 볼 때는 이런 식으로 당이 운영돼왔고, 그다음에 지금까지 중요중요 대목마다 장동혁 대표가 했던 것들을 보면 신뢰가 많이 훼손돼 있는 상황이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 배현진 의원 같은 경우에는 가처분이 이겨서 지금 당에 복당이 됐고, 그리고 당원자격이 회복이 됐고, 지금 당원이에요. 내일 본안판결 1심 선고를 앞두고 있지만 뭐 이런 것들도 공개됐기 때문에 좀 유리하게 흘러갈 것 같기는 한데요. 문제는 한동훈 의원이잖아요. 배현진 의원이 공개되고 한동훈 의원과 관련된 것이 공개된다는 전제로 준비는 좀 하고 계십니까?▶박정하 : 아직 뭐 그런 얘기 안 해 봤어요. 그러니까 제시하겠다는 증거가 좀 나와보고, 뭐 이런 것들을 조금 더 봐야지요. 그 증거가 얼마나 파괴적인지도 봐야 되고, 그사이에 여론들이 어떻게 변하는지 이런 걸 봐야 되는데요.▷김태현 : 네.▶박정하 : 지금까지는 사실은 한동훈 대표가 이런 과정을 통해서 제명을 당했고, 그리고 굉장히 어려운 상황에서 무소속으로 국회의원에 당선이 돼서 원내에 진입을 했잖아요. 그 과정 과정 속에서 모든 일들이 그래도 당에 있는 많은 구성원들이 좀 이해할 수 있고, 구성원들이 마음을 열 수 있을 때까지 좀 기다려왔던 측면이 좀 있고요. 그다음에 모든 거를 정치적인 걸로 해서 해결해 보자고 하는 그런 기류가 좀 제법 있었거든요, 저희 쪽 안에서도. 그런데 지금은 이런 상황이 오면 어떻게 해야 되는지에 대해서 고민을 깊게 해야 되는 상황 아닌가라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 그러니까 그동안은 사실은 법적 다툼보다는 정치적으로 해결하고, 당원들이 좀 마음을 얻고 이런 생각을 하신 건데요.▶박정하 : 그렇게 봤었지요.▷김태현 : 지금 상황은 장동혁 대표는 쉽게 복당시켜 줄 것 같지는 않고요.▶박정하 : 장동혁 대표가 있는 한은 복당은 절대 안 된다고 본인이 얘기했었고, 심지어는 다시 돌아오더라도 다시 징계를 하겠다 뭐 이랬으니까 그거는 어려운 거고, 요원한 상황이라고 보면요. 지금 이 건이 잘못된 제명이었고, 그다음에 그 과정에서 정상적이지 않은 일들이 만약에 있었다면 이거를 회복할 수 있는 방법에 대해서 고민해 봐야 되는 것 아닌가 싶어요.▷김태현 : 그러면 이 상황에서 문 열어주기를 기다립니까, 문 따고 직접 들어갑니까?▶박정하 : 그건 선택의 문제인데요. 아까 말씀드린 것처럼 한동훈 의원과 관련한 나머지 증거들이 어떻게 밝혀지는지.▷김태현 : 예를 들면 아직 가정적 상황이지만 배현진 의원 정도의 거는 공개된다고 가정을 하고 말씀해 주시면요.▶박정하 : 저런 정도 1년.▷김태현 : 한동훈 제명 뭐.▶박정하 : 뭐 이렇게 되는 것들이 나왔다면 저는 법적인 방법이라도 찾아봐야 되는 거 아니에요? 그거는 본인이 갖고 있는, 우리 민주주의 사회에서, 그리고 민주정당에서 내가 갖고 있는 권리가 훼손된 거잖아요. 그런 권리를 회복해야 되는 게 맞는 거 아니에요?▷김태현 : 그렇지요.▶박정하 : 저는 그렇다면 그게 정상적인 방법으로 민주주의 원칙에 의해서 되돌려질 수 없다면 그거는 법적인 방법이라도 한번 의지해 봐야 되는 것 아닌가라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 가처분 신청까지도 적극적으로 고려해야 된다?▶박정하 : 여러 가지 방법을 다 고민해 봐야 되는데요. 가처분도 그중에 하나라고 보여져요.▷김태현 : 의원님, 원래 가처분 신청에 대해서 원래는 좀 부정적이신 입장이었잖아요.▶박정하 : 저는 그런 거 하면 안 된다고 생각하고, 그럴 필요가 없다고 생각을 했었지요.▷김태현 : 기본적으로는요.▶박정하 : 그렇지요.▷김태현 : 그런데 지금은 상황이 좀 바뀌었다?▶박정하 : 지금은 상황이 많이 바뀌었다고 보여져요. 그 제명 자체가, 제명의 결정 자체가 이게 정상적이지 않았다고 생각이 된다면요. 그리고 그게 당대표가 특정인을 제거하기 위한 방법이었다면 저는 그런 방법도요. 그러니까 내 권리를 회복할 수 있는 방법에 대해서 모든 걸 다 적극적으로 검토해야 될 때가 아닌가 싶은 생각이 듭니다.▷김태현 : 지금은요. 알겠습니다. 윤상현 의원이 최근에 한동훈 의원의 복당에 대해서 굉장히 긍정적이고, 다 힘을 합쳐야 된다. 연대와 통합을 얘기하시잖아요. 그리고 이 징계논란에 대해서도 “징계가 아니라 숙청이다.” 이렇게까지 얘기를 했어요.▶박정하 : 네.▷김태현 : 그런데 인터뷰를 보니까 이 얘기를 하더라고요. “징계가 아니라 숙청이다. 그렇다고 한동훈 의원이 복당하느냐, 그 어떤 심리적 저항선을 넘기가 되게 힘듭니다.” 이게 징계가 잘못돼 있는 징계이고, 숙청으로 보여지겠지만 의원들의 심리적 저항성이 높아서 복당은 쉽지 않다 이 얘기인데요. 의원님은 심리적 저항선이라는 걸 어떻게 보세요?▶박정하 : 그 심리적 저항선이라는 게 느껴지는 게 그런 부분이 있어요.▷김태현 : 실제로?▶박정하 : 지금 저희 당 의원님들 많은 부분이 굉장히 저항하고 있고, 만약에 한동훈 의원이 복당을 하면 당이 뭐 깨지는 것처럼 생각을 하고 있는 분들이 좀 있는데요. 이게 두 가지면, 하나는 지금 최근에 여러 조사들 보면 국민의힘 당원이라고 하는 분들이 한동훈 의원 복당에 대해서 그전보다는 상황이 많이 좋아졌더라고요. 그러니까 복당을 해야 된다고 찬성하는 비율이 더 많이 높아졌는데요.▷김태현 : 네.▶박정하 : 우리 당원들이나 우리를 지지하는 분들하고는 조금 달리 우리 의원들한테는, 우리 109명 의원들한테는 조금 그것보다도 더 높은, 그 윤상현 의원이 말씀하셨던 저항선이라는 게 있기는 있는데요. 제가 볼 때는 저런 측면도 있는 것 같아요. 하나는 ‘집단적 이지메’.▷김태현 : 집단적 이지메.▶박정하 : 그런 것도 하나 있는 것 같아요. 그러니까 한동훈 의원이 조금 아쉬운 부분도 있고, 좀 고쳐야 될 부분도 있겠지만 그렇게 많이 문제가 있나라는 생각이 들어요. 모든 걸 다 한동훈이 했다, 한동훈한테 핑계를 대면 되는 일들이 많았기 때문에요.▷김태현 : 윤석열 정부의 실패는 다 한동훈 때문이야 이런 거요?▶박정하 : 그렇게 왔던 게 있었던 것 아닌가. 그런 면에서 심리적 저항선이 아직은 있지만 그 변화가 좀 있어 보이는 부분도 있다.▷김태현 : 네.▶박정하 : 두 번째는 아까 말씀드린 것처럼 이게 지금 현 체제로 과연 총선을 제대로 이길 수 있느냐, 다음 대선에서 우리가 정권을 다시 회복할 수 있느냐. 이런 거에 대해서 여러분이 고민을 하고, 고심을 하는 부분들이 있거든요. 그러니까 아까 표현드린 것처럼 금이 좀 많이 가 있는 상황인데, 저는 이게 트리거가 될 수도 있고요. 그런 면에서 의원님들이 생각이 바뀔 수도 있다고 생각합니다.▷김태현 : 총선이 다가오면 저항선이 낮아질 수도 있다. 만약에 이 상황에서 문 따고 들어가면 반감은 더 높아질 가능성도 있잖아요. 복당은 성공할 수는 있지만요. 그러기 위해서는 따고 들어간 다음에 그 저항선을 좀 낮추려는 노력도 좀 있어야 될 거 아니에요.▶박정하 : 그거는 여러 사람들이 계속해야 되는 거고요.▷김태현 : 한 의원뿐만 아니라 여러 사람들이요.▶박정하 : 저도 그렇게 느껴지는데. 지금은 총선이라는 게, 우리들한테 다가오고 있는 총선이라는 게 내후년 총선이잖아요. 그런데 한두 달만 지나고 나면 내년 총선이에요.▷김태현 : 맞아요.▶박정하 : 그게 체감상으로 많이 달라질 거라고 저는 보여집니다.▷김태현 : 시간이 가면 갈수록 저항선은 낮아질 수밖에 없다?▶박정하 : 저는 그렇게 생각해요. 그리고 그렇게 하는 게 지금 우리가 얘기하고 있는 대의, 그러니까 이재명 정부를 견제하고, 총선을 이기고, 대선에서 이길 수 있는 그런 당의 기반을 지금부터 만들어가는 데 그게 맞는 길이라고 생각합니다.▷김태현 : 총선이 다가오면 좋든 싫든 한동훈이 필요하다는 얘기가 생길 수밖에 없다 이런 말씀이신 거지요?▶박정하 : 그렇지요 한동훈뿐만 아니라 다른 모든 제세력들이 다 같이 할 수 있는 그런 플랫폼을 만들어야 되는 거잖아요. 그래야 우리 당이 제대로 된 야당이 될 수 있는 거지요.▷김태현 : 알겠습니다. 오세훈 시장이 지난주에 인터뷰에서 비대위 얘기를 했거든요. 당내 의원들 분위기는 어떻습니까? 비대위가 필요하다고 생각들을 하세요?▶박정하 : 워낙 당 지도부의 의견들이 세니까 말씀들을 안 하시고 있는데요.▷김태현 : 그래요?▶박정하 : 저는 비대위나 아니면 지도체제 변경에 대한 한계상황은 이미 오래전부터 있었다고 생각을 해요. 그러니까 오세훈 시장이 말씀하신 거는 충분히 일리가 있는 상황에서, 조금 떨어져 있는 상황에서요. 그러니까 서울시장으로서 좀 떨어져 있는 입장에서 당을 봤을 때 충분히 하실 수 있는 말씀이라고 생각을 하고요. 저는 어떤 계기가 될지 모르겠지만, 지금이라도 국민들한테 비춰지는 당의 모습을 바꾸려면 저는 비대위나 조기 전대나 뭐 여러 가지 것들이 우리 이제 예산정국 끝나고 나서 연말 연초로 가면 얘기들이 좀 나오지 않을까라는 생각이 듭니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기까지 하도록 하지요. 지금까지 국민의힘의 박정하 의원이었습니다. 감사합니다.▶박정하 : 고맙습니다.