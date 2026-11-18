올해 초, 한 인터넷 커뮤니티에 경희대학교 편입 시험 합격 후기가 올라왔습니다.



특성화 고등학교를 나왔다는 이 학생은 실질적으로 공부는 6개월 정도 했지만 전체 문항 중 4개만 틀려 컴퓨터공학과에 합격했다고 밝혔습니다.



그런데 이 학생에 대해 부정행위 가능성이 제기됐습니다.



시험을 본 지 약 2달 뒤 당시 공개되지 않은 30개 문항 전부를 자필로 복사해 인터넷에 게시한 겁니다.



[경희대 관계자 : 커뮤니티에 글이 올라온 거를 학교에서 알고 이런 일들이 그런 뭐 비슷한 학생이 있는지 이런 사실 확인을 하고 있는 상황…. ]



서강대에서도 올해 입학한 편입생이 시험 문항은 물론 배점까지 정확히 복기해 커뮤니티 사이트에 올리자 부정행위 의혹이 불거졌습니다.



해당 학생은 "온라인에 공유된 내용을 정리한 것으로, 다른 사람 도움도 있었다"고 해명했지만 서강대는 사실 확인이 필요하다는 입장입니다.



[서강대 관계자 : 부정행위를 한 걸로 밝혀지면 저희 징계 절차 거쳐가지고 아마 입학 취소까지 이제 갈 수 있는 사안으로…. ]



지난 7월에는 경기 수원에서 법학적성시험에 응시한 20대 수험생이 스마트안경을 착용했다가 적발돼 경찰 수사를 받고 있는 사실도 뒤늦게 드러났습니다.



이 수험생은 지난 7월 19일 수원시 장안구의 한 고등학교에서 치러진 법학적성시험 고사장에서 반입이 금지된 스마트안경을 착용하고 시험에 응시해 시험 관리 업무를 방해한 혐의를 받고 있습니다.



당시 이 수험생은 1교시 시험을 마친 뒤 2교시 시험을 치르던 중 안경테에서 불빛이 번쩍이는 것을 수상히 여긴 감독관에게 적발된 것으로 전해졌습니다.



(취재 : 박재현, 구성 : 윤성식, 영상편집 : 박지인, 제작 : 디지털뉴스부)