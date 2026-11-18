▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 대통령은 미국에서 항공기 운항 중단을 비롯해 시스템 장애에 따른 사고가 빈번히 발생하는 데 대해 대수롭지 않다는 태도를 보였습니다.현지시간 17일 미 언론에 따르면 동남아시아국가연합 정상회의 참석차 필리핀을 방문 중인 트럼프 대통령은 미국에서 시스템 장애가 잇따르며 국민적 불편이 이어지는 데 대한 질문을 받고 "그게 인생이다. 크고 강력하고 돈도 많으면 그런 일이 일어난다"며 "괜찮다"라고 말했습니다.최근 각종 사고 연발로 미국 시민이 불편을 겪는 것은 물론 사이버 테러 가능성에 대한 우려도 커지는 상황에서 트럼프 대통령은 별일 아니라며 넘긴 셈입니다.미국에서는 지난 13일 이례적으로 전국에서 항공기 운항이 중단됐습니다.항공관제 통신망 장애에 따른 것으로 2만 편에 달하는 항공편이 결항하며 대란이 벌어졌습니다.이어 마이크로소프트 서비스에 장애가 발생하고 JP모건 체이스와 웰스파고, 뱅크오브아메리카 등 주요 은행의 온라인 서비스 장애 등이 줄지어 발생했습니다.오늘 미국의 사이버 안보를 총괄하는 국방부 산하 국가안보국의 내부 통신망이 마비되는 일마저 발생했습니다.일련의 사고가 사이버 공격 때문은 아니라고 하지만 광범위한 피해가 발생하는 시스템 장애가 연달아 발생하면서 미국의 적대세력이 관여돼 있는 것 아니냐는 우려도 가시지 않고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)