▲ 일본 오사카 도톤보리의 상징 글리코맨 광고판

한국 관광객들 사이에서도 인증샷의 성지로 유명한 일본 오사카 도톤보리의 글리코 간판 주변이 범죄가 자주 발생하는 우범지역이자 미성년자 등 약자들이 착취당하고 있는 장소인 것으로 드러났습니다.마이니치신문 등에 따르면 오사카부 경찰은 16일 '글리시타의 제왕'이라는 별명을 가진 남성 A 씨를 부동의 성교와 직업안정법 위반 등의 혐의로 체포했다고 발표했습니다.A 씨는 글리시타에서 여성 청소년들을 대상으로 외설 행위 등을 한 혐의(부동의 성교·아동매춘, 포르노금지법 위반)와 글리시타에서 만난 소년 4명을 한 회사에 소개하고 소개료를 받은 혐의 등을 받고 있습니다.글리시타는 글리코 간판 아래의 도톤보리 산책길을 뜻합니다.A 씨는 주로 오갈 데 없는 청소년들을 모아 공동생활을 시키면서 이들에게 영향력을 행사하며 범죄를 저지른 것으로 조사됐습니다.그는 "글리시타는 내 것"이라고 말하고 다녀 글리시타의 제왕으로 불렸습니다.마이니치신문에 따르면 글리시타는 어른들이 청소년들에게 매춘을 시키거나 마약을 건네는 등의 사건이 잇따르고 있습니다.특히 코로나19 사태 이후 청소년들이 지낼 곳을 찾아서 모였다가 범죄에 휩쓸리는 일이 발생하며 사회문제가 되고 있습니다.앞서 2024년에는 A 씨와 같은 글리시타의 제왕이라는 별명을 가진 다른 30대 남성이 부동의 성교와 외설 목적 유괴 혐의로 체포된 바 있습니다.글리시타 등에서 청소년 지원 활동을 벌이는 시민단체 '니혼가케코미테라' 관계자는 완력뿐 아니라 경제력을 갖고 먹을 것과 약물을 가지고 있는 인물이 왕이 돼서 청소년들을 착취하는 것이라며 청소년들이 범죄에 휩쓸리지 않도록 꾸준히 지켜보는 일이 중요하다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)