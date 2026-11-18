▲ 더스틴 메이

미국프로야구 시카고 화이트삭스가 더스틴 메이를 영입해 선발진을 보강했습니다.ESPN은 화이트삭스가 자유계약선수인 메이와 3년간 5,250만 달러, 약 701억 원에 계약했다고 전했습니다.화이트삭스는 올 시즌 5년 만에 가을야구에 진출했지만, 팀 평균자책점은 4.12로 전체 15위, 선발투수 평균자책점은 4.60으로 26위에 그쳤습니다.2019년 LA 다저스에서 데뷔한 메이는 8시즌 통산 26승 29패, 평균자책점 4.12를 기록했습니다.올 시즌에는 세인트루이스에서 뛰다 트레이드 마감 직전 밀워키로 이적해 7승 9패, 평균자책점 4.70을 기록했습니다.특히 올해는 부상 없이 데뷔 후 가장 많은 31경기에 선발 등판해 145와 3분의 2이닝을 소화했습니다.포스트시즌에서는 선발과 불펜을 오가며 5경기에서 11이닝을 던져 평균자책점 5.73을 기록했고, 밀워키의 창단 첫 월드시리즈 우승에 힘을 보탰습니다.메이는 내년 시즌 화이트삭스 선발 로테이션에 합류할 예정입니다.(사진=게티이미지)