▲ 더스틴 메이
미국프로야구 시카고 화이트삭스가 더스틴 메이를 영입해 선발진을 보강했습니다.
ESPN은 화이트삭스가 자유계약선수인 메이와 3년간 5,250만 달러, 약 701억 원에 계약했다고 전했습니다.
화이트삭스는 올 시즌 5년 만에 가을야구에 진출했지만, 팀 평균자책점은 4.12로 전체 15위, 선발투수 평균자책점은 4.60으로 26위에 그쳤습니다.
2019년 LA 다저스에서 데뷔한 메이는 8시즌 통산 26승 29패, 평균자책점 4.12를 기록했습니다.
올 시즌에는 세인트루이스에서 뛰다 트레이드 마감 직전 밀워키로 이적해 7승 9패, 평균자책점 4.70을 기록했습니다.
특히 올해는 부상 없이 데뷔 후 가장 많은 31경기에 선발 등판해 145와 3분의 2이닝을 소화했습니다.
포스트시즌에서는 선발과 불펜을 오가며 5경기에서 11이닝을 던져 평균자책점 5.73을 기록했고, 밀워키의 창단 첫 월드시리즈 우승에 힘을 보탰습니다.
메이는 내년 시즌 화이트삭스 선발 로테이션에 합류할 예정입니다.
(사진=게티이미지)
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