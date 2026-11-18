▲ 승리에 기뻐하는 노르웨이 선수들
간판 골잡이 홀란의 활약을 앞세운 노르웨이가 유럽 네이션스리그 8강에 극적으로 합류했습니다.
노르웨이는 덴마크 코펜하겐에서 열린 리그A 4조 최종전에서 덴마크를 3대 2로 따돌렸습니다.
전반 11분 호일룬에게 선제골을 내준 데 이어 3분 뒤 호이비에르에게 헤더 골까지 허용했지만, 전반 37분 홀란의 만회 골로 추격에 나섰습니다.
덴마크 골키퍼가 백패스를 받은 뒤 머뭇거리는 사이 외데고르가 공을 빼앗아 기회를 만들었고, 홀란이 왼발로 마무리했습니다.
기세를 잡은 덴마크는 후반 38분 외데고르가 동점 골을 터뜨린 데 이어 추가 시간에는 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 홀란이 역전 결승 골로 연결했습니다.
덴마크와 승점 9로 동률을 이룬 노르웨이는 맞대결에서 2승을 거둬 조 2위로 8강행 티켓을 거머쥐었습니다.
같은 조의 포르투갈은 웨일스와 공방전 끝에 3대 2로 이겼습니다.
이미 8강 진출을 확정한 포르투갈은 5승 1패, 승점 15로 조 1위를 차지했고, 웨일스는 승점 3으로 최하위에 머물렀습니다.
이로써 포르투갈과 노르웨이를 비롯해 프랑스와 독일, 잉글랜드와 스페인, 네덜란드와 벨기에가 8강에 올랐습니다.
8강전은 내년 3월 열리며, 대진은 모레 추첨으로 결정됩니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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