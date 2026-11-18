▲ 승리에 기뻐하는 노르웨이 선수들

간판 골잡이 홀란의 활약을 앞세운 노르웨이가 유럽 네이션스리그 8강에 극적으로 합류했습니다.노르웨이는 덴마크 코펜하겐에서 열린 리그A 4조 최종전에서 덴마크를 3대 2로 따돌렸습니다.전반 11분 호일룬에게 선제골을 내준 데 이어 3분 뒤 호이비에르에게 헤더 골까지 허용했지만, 전반 37분 홀란의 만회 골로 추격에 나섰습니다.덴마크 골키퍼가 백패스를 받은 뒤 머뭇거리는 사이 외데고르가 공을 빼앗아 기회를 만들었고, 홀란이 왼발로 마무리했습니다.기세를 잡은 덴마크는 후반 38분 외데고르가 동점 골을 터뜨린 데 이어 추가 시간에는 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 홀란이 역전 결승 골로 연결했습니다.덴마크와 승점 9로 동률을 이룬 노르웨이는 맞대결에서 2승을 거둬 조 2위로 8강행 티켓을 거머쥐었습니다.같은 조의 포르투갈은 웨일스와 공방전 끝에 3대 2로 이겼습니다.이미 8강 진출을 확정한 포르투갈은 5승 1패, 승점 15로 조 1위를 차지했고, 웨일스는 승점 3으로 최하위에 머물렀습니다.이로써 포르투갈과 노르웨이를 비롯해 프랑스와 독일, 잉글랜드와 스페인, 네덜란드와 벨기에가 8강에 올랐습니다.8강전은 내년 3월 열리며, 대진은 모레 추첨으로 결정됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)