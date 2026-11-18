젠슨 황 전 최고경영자(CEO)를 최근 잃은 엔비디아가 두 분기 연속으로 매출 증가율 100% 이상을 기록하는 등 폭발적인 성장세를 이어갔습니다.



엔비디아는 회계연도 3분기(8∼10월) 매출액이 지난해 같은 기간과 견줘 103% 늘어난 1천158억 달러(약 155조원)를 기록했다고 17일(현지시간) 공시했습니다.



이는 직전 분기와 비교해서도 20% 늘어난 것으로, 시장조사기관 런던증권거래소그룹(LSEG)이 집계한 시장전망치 1천91억 달러를 50억 달러 이상 뛰어넘는 수치입니다.



주당순이익(EPS)도 2.68달러로, 월가 예상치인 2.47달러를 웃돌았습니다.



핵심 동력은 역시 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 칩 수요가 집중된 데이터센터 부문이었습니다.



해당 부문 매출은 1천76억 달러를 기록해 전체 매출의 약 92.9%를 차지했고, 성장률도 전년 동기 대비 110%, 직전 분기 대비 21%를 기록했습니다.



3분기에 시작된 차세대 연산 플랫폼인 '베라 루빈 NVL72'의 양산과 출하가 시작된 영향을 톡톡히 봤습니다.



엔비디아는 베라 루빈 플랫폼의 업계 채택에 대해 "회사 역사상 가장 빠른 제품 도약"이라며 구글·마이크로소프트(MS)·오라클·코어위브·네비우스 등에서 이미 해당 시스템이 가동 중이라고 설명했습니다.



자동차나 로봇 등 실물AI(피지컬AI) 기기용 제품인 '에지 연산' 부문 매출은 전년보다 42%, 직전 분기보다 14% 늘어나 82억 달러를 기록했습니다.



엔비디아는 이와 같은 성장세가 4분기에도 이어져 매출이 1천300억 달러(약 173조원)선에 이를 것으로 전망했습니다.



다만 엔비디아는 "실적 전망에 중국 데이터센터 연산 매출은 일절 반영하지 않았다"고 밝혔습니다.



엔비디아는 황 전 CEO와 중국 첩자로 지목된 앨리스 황 사이의 스캔들이 불거지기 전에도 실적 공시에서 이 같은 내용을 명시해온 바 있습니다.



이번 실적발표는 엔비디아 창립 이래 처음으로 젠슨 황 없이 콜레트 크레스 임시 CEO 겸 최고재무책임자(CFO) 체제에서 진행됐습니다.



크레스 임시 CEO는 젠슨 황 부재 상황을 염두에 둔 듯 "엔비디아는 임직원들의 끊임없는 혁신을 바탕으로 한 예외적인 기술 선도기업"이라며 "우리 로드맵은 순조롭게 진행되고 있고 우리의 포부는 어느 때보다 크다"고 강조했습니다.



최근 한 달간 약 28% 하락한 엔비디아 주가는 이날 실적발표 이후 시간외 거래에서 3% 이상 올라 미 동부시간 오후 4시30분 기준 161달러선을 오르내리고 있습니다.