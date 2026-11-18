홍혜걸과 여에스더가 홍콩 여행을 즐겼다.



17일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 홍콩으로 여행을 간 여에스더 홍혜걸 부부의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 홍혜걸은 여에스더 맞춤 홍콩 투어 가이드로 나섰다. 그가 가장 먼저 여에스더와 함께 향한 곳은 공원 속에 위치한 식당.



채식 식당에서 만족스러운 아침 식사를 마친 두 사람은 홍콩 영화 주인공으로 분했다. 치파오 렌탈샵에서 영화 속 주인공 같은 의상을 고른 두 사람은 헤어스타일까지 완벽하게 갖추고 거리로 나섰다.



이후 두 사람은 택시를 타고 어딘가로 이동했다. 영화 '첨밀밀' 속 한 장면을 재현하고 싶었던 두 사람. 하지만 이는 장렬히 실패해 아쉬움을 남겼다.



이에 홍혜걸은 이를 만회하기 위해 성룡과 왕조현의 단골 식당으로 향했다. 그곳에서 두 사람은 점심 식사도 딤섬을 먹어 눈길을 끌었다.



아침 식사에 이어 점심 식사에서도 딤섬을 먹게 된 두 사람. 하지만 홍혜걸은 "홍콩은 딤섬의 도시"라며 즐거워했고 지금까지 보여준 적 없는 먹방을 선보여 모두를 놀라게 했다.



식사를 마친 여에스더는 홍혜걸에게 피곤하니 호텔로 돌아가자고 제안했다. 하지만 홍혜걸은 조금 더 돌아다니자고 했고 이에 여에스더는 "그러면 업어줘요"라고 말했다. 결국 홍혜걸은 여에스더 업기에 도전했다. 하지만 한 발도 내딛지 못했고 이에 결국 안고 이동하기를 선택했다. 그러나 이 마저도 몇 발자국 못 가고 포기해 웃음을 자아냈다.



피크 트램 타고 전망대에 도착한 두 사람은 마담투소 홍콩에서 유명인들의 밀랍 인형들과 기념 촬영을 하며 즐거운 시간을 보냈다.



그리고 마지막 여정은 홍콩의 바다 위에서 배를 타고 야경을 즐기는 것. 홍혜걸은 여에스더를 향해 "고마워, 나랑 살아줘서"라고 진심을 전했다. 이에 여에스더도 "나 약간 행복한 거 같다"라며 행복함을 감추지 못했다.



그러자 홍혜걸은 "당신 입에서 행복이라는 단어가 나온 게 너무 고맙고 감사하다"라며 소소한 것들에 행복을 느끼는 아내를 보며 행복해했다.



이어 여에스더는 홍혜걸에게 "당신에게 화양연화는 언제냐?"라고 물었다. 이에 홍혜걸은 "바로 이 순간 지금, 지금이 제일 행복해"라고 말했다.



하지만 이는 예상 밖의 말다툼으로 이어졌다. 여에스더는 남편보다는 일, 회사가 더 중요하다며 자신의 화양연화를 일이 가장 잘 되던 시기를 꼽았고 이에 홍혜걸은 서운함을 감추지 못했다.



급기야 서운해하는 홍혜걸을 향해 여에스더는 "그렇게까지 상처받으면 회사를 매각하겠다"라고 말해 이후 이들의 여행이 순탄하게 마무리될지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)