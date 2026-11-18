▲ 청와대

인터넷 웹사이트 프로그래밍 언어인 자바(JAVA)에서 치명적 보안 취약점이 발견된 것과 관련해 청와대가 민·관·군 긴급 대책 회의를 열고 대응책을 논의했습니다.청와대 국가안보실은 보도자료를 통해 어제(17일) 열린 대책회의에서 자바의 공개 전 취약점 정보를 입수해 부문별 대비 태세를 점검하고 대응 전략을 선제적으로 수립했다고 설명했습니다.특히 공공·민간·국방 부문별 자바 사용 현황과 긴급 보안 업데이트 적용을 위한 능동 대응 체계 등에 대한 점검이 이뤄졌습니다.회의에는 민·관·군 사이버 위기 주관기관인 과학기술정보통신부와 국방부, 국가정보원, 행정안전부, 금융위원회, 금융감독원, 금융보안원 등에서 국장급 관계자가 참석했습니다.안보실은 "참석 기관들은 위협 정보와 조치 현황 등을 실시간으로 공유하며 긴밀히 공조해 나가기로 했다"고 밝혔습니다.앞서 오라클은 자바에서 취약점이 확인됨에 따라 17일(현지시간) '중요 보안 패치 업데이트'를 통해 자바 표준판의 보안 취약점 11건을 수정하는 패치를 공개했습니다.웹 개발 언어 PHP에서 심각한 수준의 보안 취약점이 발견된 데 이어 공공기관과 기업 정보 시스템에 널리 쓰이는 자바에서도 이처럼 치명적 수준의 취약점이 확인되면서 보안 우려가 제기되고 있습니다.