오늘도 유한방이 유한방했다.



17일 방송된 SBS '틈만 나면'에서는 배우 고수와 육성재가 틈 친구로 등장했다.



이날 틈 주인을 만나기에 앞서 유재석은 수지 출신이라는 육성재에게 점심 식사 장소로 추천할 곳이 있는지 물었다. 이에 육성재는 "여기 정말 맛있는 동태탕 집이 있다"라며 어머니의 추천 식당을 언급했다.



이를 들은 유재석은 만족스러워하며 "오늘은 거기다. 고수는 어때?"라고 물었다. 그러자 고수는 "저는 좋습니다. 햄버거도 좋고"라며 대뜸 햄버거를 언급했고, 이에 육성재는 "갑자기 햄버거는 왜"라고 황당한 얼굴을 했다.



이어 육성재는 고수에 대해 "생각을 많이 하게 하는 답을 항상 하신다. 식사하셨냐고 물어보면 어 밥을.. 하면서 계속 늘어진다"라고 설명했다.



이에 고수는 "다들 되게 빨리빨리 생각하는데 그게 내 속도인 것 같다"라며 다소 느린 자신의 속도를 언급해 눈길을 끌었다.



이후 유연석은 틈 주인의 설명을 읽었고, 이를 들은 유재석은 "자 그럼 갈까요"라고 했다. 그러자 고수는 "아 저기 이거 먹고 가야 되지 않나요?"라며 먹고 있던 디저트를 언급해 웃음을 자아냈다.



첫 번째 틈 미션에서 실패한 네 사람. 네 사람은 심란한 마음을 감추지 못하며 식사를 하기 위해 이동했다. 그리고 틈 미션의 승패 여부와 달리 성공적인 메뉴 선택에 금세 밝아졌다.



이날 밥값내기는 동태 전을 동시에 잡고 찢어서 가장 작은 조각을 가진 사람이 계산을 하는 것. 이에 고수가 당첨되어 웃음을 자아냈다.



동태탕으로 죄책감도 씻어낸 네 사람은 택시를 타고 두 번째 틈 주인을 만나러 이동했다.



그리고 고난도 미션에 진땀을 흘렸다. 하지만 오늘도 유한방이 대활약했다. 유연석의 활약으로 2단계까지 극적으로 성공했고 이에 틈 주인에게 선물을 무사히 전달해 훈훈함을 자아냈다.



한편 방송 말미에는 비와 김재욱이 다음 방송 틈 친구로 예고되어 이들의 어떤 활약을 펼칠지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)