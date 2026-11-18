▲ 손흥민이 팀 공격 기회가 끝나자 동료 선수들을 향해 엄지를 치켜세우고 있다

2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아픔과 대표팀 불화설로 다사다난한 한 해를 보낸 축구대표팀의 주장 손흥민이 '극복과 발전'을 강조하고 나섰습니다.손흥민은 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 평가전에 투톱 스트라이커로 선발 출전해 후반 21분 교체될 때까지 66분을 소화하며 대표팀의 1대 0 승리에 힘을 보탰습니다.이날 경기는 2026년 대표팀의 마지막 A매치이자 지난 9월 임시 사령탑으로 부임한 로베르트 모레노 감독의 계약상 마지막 경기였습니다.주장 완장을 차고 경기에 나선 손흥민은 카타르 수비진의 육탄 방어에 막혀 공격포인트를 기록하지 못하며 11월 A매치 2연전을 무득점으로 마쳤습니다.이로써 손흥민은 자신의 A매치 60호 골 도전을 내년으로 미루게 됐습니다.손흥민은 경기가 끝난 뒤 공동취재구역에서 취재진과 만나 "중요한 경기였다. 선수들도 부담이 됐을 것"이라며 "올해 마지막 A매치를 잘 끝낸 만큼 내년 3월 소집 때까지 여유롭게 준비할 수 있게 됐다. 대표팀이 잘했건 못했건 항상 뒤에서 응원해 주시는 분들께 감사하다는 말을 전하고 싶다"라고 밝혔습니다.8년째 대표팀의 주장 완장을 차온 손흥민은 특히 올해 많은 시련을 겪었습니다.2026 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 아픔을 겪었고, 11월 A매치 2연전을 앞두고는 대표팀의 '96라인' 황희찬, 황인범, 김민재 등과 불화설에 휩싸였습니다.이번 소집 기간 '96라인'과 긴밀하게 소통한 손흥민은 사우디아라비아 평가전을 앞두고 공동명의 입장문을 발표한 뒤 "저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다"라며 의기투합에 나섰습니다.대표팀은 카타르와 평가전에서 일방적으로 상대를 몰아치며 승리를 거뒀습니다.손흥민은 "대표팀은 쉽지 않다. 쉽지 않을 뿐 아니라 쉬워야 하는 것도 아니라고 생각한다"며 "선수들 모두 태극기를 달고 뛰는 것에 대한 책임감과 사명감을 잘 알고 있다. 그래서 매년 대표팀을 잘 이끄는 것에 대한 고민과 생각이 많아진다"고 강조했습니다.그는 "올해는 특별히 월드컵으로 인해서 더 많은 아픔과 충격이 있었다"며 "이런 시간을 이겨내야 하는 게 축구 선수로서 발전하는 과정인 만큼 실망스러운 부분도 많았지만 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)