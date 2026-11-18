▲ 송민규가 드리블을 하고 있다

한국 축구대표팀의 올해 마지막 A매치에서 결승 골을 도운 송민규(나시오날)가 팬들의 신뢰를 되찾기 위해 경기장에서 모든 것을 쏟아붓겠다고 다짐했습니다.송민규는 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 평가전에서 전반 43분 오세훈(시미즈)의 헤더 결승 골을 도우며 대표팀의 1대 0 승리를 이끌었습니다.왼쪽 날개로 선발 출전한 송민규는 전반 6분 페널티지역 왼쪽에서 상대 수비수 2명을 개인기로 제친 뒤 오른발 슈팅을 날렸지만, 골대를 맞혀 아쉬움을 삼켰지만, 이후 결승 골을 도우며 아쉬움을 씻어냈습니다.공동취재구역에서 취재진과 만난 송민규는 "선수들이 경기 전에 모여 올해 마지막 대표팀 경기인 만큼 승리로 다 같이 마무리하자는 이야기를 나눴다"며 "팀에 도움이 되자는 마음으로 경기에 나섰는데, 잘 통한 것 같아 기분 좋다"고 웃었습니다.그는 "11월 A매치 2연전을 치르면서 선수들끼리 더 뭉치려고 노력했다. 훈련 분위기도 엄청 좋았다"며 "선수들끼리 긴밀하게 소통했고, 그런 부분을 경기장에서 나타내려고 하다 보니 이번 소집은 기분 좋게 치러졌다"고 평가했습니다.송민규는 그러나 이날 1대 0이라는 결과에는 만족할 수 없다고 강조했습니다.그는 "사실 1대 0이라는 결과가 매우 아쉽다. 공격수들끼리 경기가 끝난 뒤 '공격수들은 좀 반성해야 한다'는 말을 했다. 많은 득점 기회가 있었지만 놓치는 바람에 아쉬움이 컸다"고 팀 분위기를 전했습니다.북중미 월드컵 조별리그 탈락과 대표팀 불화설로 싸늘해진 팬들의 마음을 되돌릴 방법에 대해서는 "대표팀이 경기장에서 열심히 잘하는 것밖에 없다"고 말했습니다.이어 "먼저 저희가 경기장 안에서 좋은 모습과 결과를 보여드리면 팬들도 다시 돌아올 것이다"라며 "경기장 안에서 100%, 120%, 200%까지 모든 것을 다 쏟아붓는 게 제일 중요하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)