▲ 로베르트 모레노 임시 감독이 작전판을 들고 교체 투입될 선수들을 부르고 있다

한국 축구대표팀의 로베르트 모레노 임시 감독이 대표팀을 다시 맡을 가능성을 생각하고 있다며, 시간과 신뢰의 중요성을 강조했습니다.모레노 감독이 이끄는 대표팀은 17일(현지시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 평가전에서 1대 0으로 승리했습니다.지난 9월 임시 감독으로 지휘봉을 잡은 모레노 감독은 이날 경기까지 계약된 A매치 6경기를 모두 치르며 3승 1무 2패의 성적을 냈습니다.모레노 감독은 경기 뒤 대표팀을 다시 맡을 가능성에 대해 "당연히 그런 가능성을 생각하고 있다"며 "더 많은 부분에서 돕고 개선할 수 있다는 자신감이 있다"고 밝혔습니다.이어 "어제 황인범이 인터뷰에서 얘기했던 것처럼 1년에 몇 번 만날 수 없는 A매치 일정을 생각하면 시간과 안정성이 필요하다"며 "단기가 아닌 장기 프로젝트로 진행돼야 한다"고 강조했습니다.또 한국 선수들을 분석하고 대표팀에 도움이 될 선수를 찾으려면 충분한 시간이 필요하다며 "결국 시간과 신뢰가 중요하다. 어떤 감독이 대표팀을 맡아도 그런 조건이 충족되면 대표팀에 도움을 줄 수 있다고 본다"고 말했습니다.내년 1월 열릴 예정이던 아시안컵이 중동 정세 불안으로 연기되면서 모레노 감독의 계약 연장은 불투명해졌습니다.대한축구협회는 모레노 감독 체제에서 치른 6경기 결과를 토대로 평가해 계약 연장 여부를 결정할 예정입니다.모레노 감독은 이날 카타르전에 대해서는 "승리할 수 있어서 만족스러운 경기였다"면서도 "득점과 관련해서는 조금 더 나은 스코어를 만들 수 있었다"고 평가했습니다.한국은 이날 슈팅 수에서 21대 2로 크게 앞섰지만, 오세훈의 헤더 결승 골로 한 골 차 승리를 거뒀습니다.모레노 감독은 "카타르 골키퍼가 잘했다. 반대로 우리 공격수들은 파이널 서드에서의 정교함이 떨어졌다"며 상대 위험지역에서 마무리가 아쉬웠다고 지적했습니다.다만 경기력에는 만족감을 나타냈습니다.모레노 감독은 "3개월 동안의 작업이 이번 경기에서 조금이나마 나와서 만족스럽다. 사우디전부터 조금씩 발전하고 있다"며 "모든 프로세스는 시간이 필요하고, 구성원들이 모두 같은 방향으로 나아가야 한다"고 말했습니다.전술적으로도 목표했던 모습이 나왔다며 "한국 선수는 재능이 많다. 적은 시간에 내가 선수들에게 요청한 게 잘 나와서 만족스럽다"고 덧붙였습니다.카타르전을 마친 뒤 스페인으로 향하는 모레노 감독은 선수들과 팬들에게도 감사의 뜻을 전했습니다.그는 "한국에서 모든 팬이 훈련장과 경기장에서 저를 따뜻하게 맞아주셔서 감사했다. 카타르에서도 교민들의 많은 응원을 받아서 기뻤다"고 말했습니다.이어 계약기간 동안 팬들에게 사랑받는 느낌을 받아 행복했다며, 한국 팬들이 대표팀에 거는 기대가 높다는 것도 알게 됐다고 덧붙였습니다.모레노 감독은 "한국에는 잠재력 높고 기술적으로 뛰어난 선수들이 많았다"며 "라커룸에서는 원팀이 됐지만, 경기장 밖에서도 축구 관계자 모두 하나로 뭉쳐 원팀이 된다면 한국 축구가 더 좋은 방향으로 나갈 것 같다"고 강조했습니다.그러면서 "나는 27일까지 계약된 만큼 지금으로선 내가 할 수 있는 게 없다"며 "6경기를 치르는 동안 행복했고, 한국 대표팀 지휘봉을 맡을 수 있어서 영광이었다"고 소감을 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)