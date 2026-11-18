▲ 이강인이 드리블을 하고 있다

모레노호의 11월 A매치 2연전에 모두 선발 출전했지만, 공격포인트를 기록하지 못한 이강인(아틀레티코 마드리드)이 동료들에게 미안한 마음을 전했습니다.이강인은 17일(한국시간) 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 평가전에 오른쪽 날개로 선발 출전해 후반 21분 이동경(울산)과 교체될 때까지 66분을 소화했습니다.이강인은 오른쪽 측면에서 장신 스트라이커 오세훈(시미즈)을 향해 연신 크로스를 올렸지만, 아쉽게 득점으로 연결되지 않으면서 공격포인트 없이 물러났습니다.이번 카타르전은 대표팀의 2026년 마지막 A매치였습니다.직전 사우디아라비아전에서도 선발로 나서 득점이나 도움을 기록하지 못했던 이강인은 11월 A매치 2연전을 공격포인트 없이 마쳤습니다.경기가 끝나고 공동취재구역에서 취재진과 만난 이강인은 "올해 마지막 A매치라는 느낌이 나지 않는다"며 "선수들이 다 같이 열심히 뛰고 소통하며 최대한 대표팀에 도움이 되려고 했던 대표팀 소집이어서 기분 좋고 행복하게 지냈다"고 말했습니다.이날 카타르전에서 대표팀은 21차례 슈팅을 시도했지만, 오세훈의 헤더로 한 골을 넣는 데 그치며 1대 0의 아쉬운 승리를 거뒀습니다.이강인은 이에 대해 "공격수 입장에서 골을 넣지 못한 게 동료들에게 미안하다"고 안타까운 속내를 드러냈습니다.그는 더 쉽게 풀어갈 수 있는 경기였는데 그러지 못했다며 "그래도 항상 팀에 도움이 되도록 노력하고 있다"고 덧붙였습니다.로베르트 모레노 임시 감독은 11월 A매치 2연전을 마친 뒤 한국으로 돌아오지 않고 스페인으로 향했습니다.대한축구협회 전력강화위원회는 9∼10월 A매치 4연전과 11월 A매치 2연전을 치른 모레노 임시 감독을 평가한 뒤, 이사회에 계약 갱신 여부에 대한 의견을 전달할 예정입니다.이강인은 "모레노 감독님이 라커룸에서 선수들에게 6경기를 치른 것에 대한 고마움을 전하셨다. 선수들끼리 잘 뭉치면 더 큰 것을 얻어낼 수 있을 것이라는 말씀도 해주셨다"며 "너무 감사드린다. 앞으로 어떻게 될지 모르는 상황인 만큼 선수들도 감독님의 행운을 빌어드렸다"고 설명했습니다.11월 A매치 2연전을 앞두고 대표팀 안팎에서 불화설이 퍼졌던 것에 대해서는 "선수들끼리 뭉치고 잘 지내야만 좋은 시너지가 날 수 있다는 것을 선수들이 잘 알고 있다"며 "냉정하게 얘기하면 대표팀 밖에서 일어나는 일은 선수들이 컨트롤할 수 없는 만큼 최대한 신경을 쓰지 않으려고 한다"고 말했습니다.이강인은 "선수들은 항상 좋은 모습을 보여드리려고 최선을 다한다. 선수들이 최대한 서로 도우면서 긍정적인 분위기를 만든다면 더 발전하는 대표팀이 되지 않을까 싶다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)