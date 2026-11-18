▲ 한국 축구 대표팀 선수들이 카타르 도하 압둘라 빈 칼리바 스타디움에서 열린 카타르와의 평가전에서 승리한 뒤 서로를 격려하고 있다

남자 축구대표팀 '모레노호'가 카타르를 상대로 일방적인 공세를 퍼부었지만, 공격 전개의 세밀함을 살려내지 못하고 아쉬움이 남는 승리로 2026년 A매치 일정을 마무리했습니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 대표팀은 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 치러진 카타르와 평가전에서 오세훈의 헤더 결승골을 앞세워 1대 0으로 이겼습니다.슈팅 21개에 1골이라는 만족스럽지 못한 승리였습니다.이로써 모레노 감독은 대한축구협회와 계약한 6경기를 3승 1무 2패로 마쳤습니다.외국인 코칭스태프와 함께 스페인으로 돌아가는 모레노 감독의 계약 연장 여부는 아직 정해지지 않았습니다.직전 사우디아라비아전에서 3골이나 허용하며 3대 2로 패한 모레노호는 이날 카타르를 맞아 선발 선수 7명을 바꾸는 로테이션을 가동하며 대대적인 변화를 줬습니다.손흥민과 오세훈이 투톱 스트라이커를 맡고, 좌우 날개에 송민규와 이강인이 배치된 4-4-2 전술로 나섰습니다.중원에는 황인범과 김봉수가 나섰고, 포백은 이명재와 김민재, 김지수, 최준이 구성했습니다.선발 골키퍼는 송범근이었습니다.대표팀은 전반 초반부터 카타르를 압박했습니다.카타르가 적극적인 전방 압박보다는 내려앉아 자기 진영을 지키는 지역 방어에 집중하면서 태극전사들은 비교적 편안하게 공격을 펼쳤습니다.송민규의 과감한 측면 돌파와 저돌적인 드리블이 돋보였지만, 해결사 역할로 나선 손흥민과 오세훈의 결정력은 아쉬웠습니다.전반 6분 페널티지역 왼쪽으로 쇄도한 송민규의 오른발 슈팅이 골대를 때리며 결정적인 기회를 놓친 대표팀은 줄기차게 골문을 노렸지만 좀처럼 득점하지 못했습니다.특히 상대 밀집 대형 앞에서 정밀한 패스워크가 이뤄지지 않았고, 마무리 슈팅도 골문을 벗어나거나 카타르 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혔습니다.결국 대표팀은 전반 43분에야 송민규의 왼쪽 측면 크로스에 이은 오세훈의 헤더로 이날 경기의 결승골이자 유일한 득점을 올렸습니다.대표팀은 전반에만 유효 슈팅 5개를 포함해 13차례 슈팅을 때리며 일방적인 공세를 펼쳤지만, 1골을 얻는 데 그쳤습니다.카타르는 전반 내내 슈팅을 하나도 기록하지 못할 정도로 공격이 무기력했습니다.다만 대표팀은 후반 들어 카타르가 포백 대신 스리백으로 전술을 바꾸고 전방 압박을 시도하자, 전반 같은 매서운 공세를 이어가는 데 애를 먹었습니다.상대가 몸싸움을 앞세워 강하게 압박하자 공격 전개에 어려움을 겪는 모습이 드러났습니다.모레노 감독은 후반 21분 손흥민과 이강인, 김봉수, 이명재를 빼고 이동경과 조현택, 정우영, 이재성을 투입하며 분위기 전환에 나섰지만, 큰 효과를 거두지 못했습니다.이어 후반 30분 송민규와 황인범 대신 엄지성과 박태준을 투입하는 등 선발 선수 절반 이상을 바꿨지만, 기대했던 다득점은 이뤄내지 못했습니다.모레노 감독은 경기가 끝난 뒤 "승리할 수 있어서 만족스러운 경기였다. 다만 득점과 관련해서는 조금 더 나은 스코어를 만들 수 있었다"고 평가했습니다.이어 "카타르 골키퍼가 잘했다"며 우리 공격수들은 상대 위험지역에서 정교함이 떨어졌다고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)