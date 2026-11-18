▲ 일본 선수들이 모리야스 하지메 감독에게 기념 유니폼을 선물하고 있다
브라질을 꺾었던 일본 축구대표팀이 모리야스 하지메 감독의 고별전에서는 패했습니다.
FIFA 랭킹 17위 일본은 싱가포르 국립경기장에서 열린 랭킹 33위 파라과이와 평가전에서 2대 1로 졌습니다.
사흘 전 같은 곳에서 브라질을 3대 2로 꺾는 등 북중미 월드컵 이후 5경기 연속 무패를 달렸지만, 올해 마지막 A매치에서는 상승세를 이어가지 못했습니다.
특히 이번 파라과이전은 2018 러시아 월드컵 이후 8년 동안 대표팀을 지휘해 온 모리야스 감독과의 동행을 마무리하는 자리여서 일본으로서는 아쉬움이 더 컸습니다.
모리야스 감독은 일본의 두 차례 연속 월드컵 16강 진출을 이끌었고, 통산 113경기에서 77승 17무 19패를 기록했습니다.
일본은 이날 경기 시작 2분 만에 코너킥 상황에서 후안 호세 카세레스에게 선제골을 내줬습니다.
전반 40분에는 다시 코너킥 때 구스타보 고메스에게 헤더로 추가 골을 허용했습니다.
일본은 후반 40분 후쿠다 시오가 한 골을 만회했지만, 더는 파라과이 골문을 열지 못했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
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