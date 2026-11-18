▲ 일본 선수들이 모리야스 하지메 감독에게 기념 유니폼을 선물하고 있다

브라질을 꺾었던 일본 축구대표팀이 모리야스 하지메 감독의 고별전에서는 패했습니다.FIFA 랭킹 17위 일본은 싱가포르 국립경기장에서 열린 랭킹 33위 파라과이와 평가전에서 2대 1로 졌습니다.사흘 전 같은 곳에서 브라질을 3대 2로 꺾는 등 북중미 월드컵 이후 5경기 연속 무패를 달렸지만, 올해 마지막 A매치에서는 상승세를 이어가지 못했습니다.특히 이번 파라과이전은 2018 러시아 월드컵 이후 8년 동안 대표팀을 지휘해 온 모리야스 감독과의 동행을 마무리하는 자리여서 일본으로서는 아쉬움이 더 컸습니다.모리야스 감독은 일본의 두 차례 연속 월드컵 16강 진출을 이끌었고, 통산 113경기에서 77승 17무 19패를 기록했습니다.일본은 이날 경기 시작 2분 만에 코너킥 상황에서 후안 호세 카세레스에게 선제골을 내줬습니다.전반 40분에는 다시 코너킥 때 구스타보 고메스에게 헤더로 추가 골을 허용했습니다.일본은 후반 40분 후쿠다 시오가 한 골을 만회했지만, 더는 파라과이 골문을 열지 못했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)