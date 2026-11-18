<앵커>



어젯밤(17일) 경북 상주에서 규모 3.6의 지진이 발생했습니다. 인명 피해는 없었지만 우리나라 육상에서 규모 3.5 이상의 지진이 난 것은 2년 5개월 만입니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



어젯밤 11시 10분쯤 경북 상주시 북서쪽 22㎞ 지점에서 규모 3.6의 지진이 발생했습니다.



올해 한반도와 주변 해역에서 발생한 지진 가운데 가장 큰 규모입니다.



기상청은 지진 발생 직후 가장 먼저 도달하는 지진파인 P파를 토대로 규모를 3.7로 추정했다가 상세 분석을 거쳐 3.6으로 조정했습니다.



진앙은 경북 상주시 외서면 일대이고, 진원의 깊이는 20㎞입니다.



한반도와 주변 해역에서 규모 3.5 이상 지진이 발생한 것은 지난해 5월 충남 태안 앞바다에서 규모 3.7의 지진이 난 뒤 약 1년 반 만입니다.



또 북한을 제외한 한반도 육상에서 규모 3.5 이상 지진이 난 것은 재작년 6월 전북 부안의 규모 4.8 지진 이후 약 2년 5개월 만입니다.



경북 상주와 문경, 충북 보은에서는 계기진도 4의 흔들림이 감지됐습니다.



실내에 있던 여러 사람이 느끼고 자다가 깨거나 그릇과 창문이 흔들릴 수 있는 정도입니다.



경북 김천과 예천, 충북 괴산과 영동 등에서는 멈춰 있는 차가 살짝 흔들릴 정도인 계기진도 3이 기록됐습니다.



경북소방본부에는 이번 지진의 흔들림을 느꼈다는 신고가 16건 들어왔고, 피해 신고는 접수되지 않았습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 윤태호, 디자인 : 김나미)