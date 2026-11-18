<앵커>



축구대표팀이 카타르를 1대 0으로 누르고 '다사다난'했던 2026년의 일정을 마무리했습니다. 모레노 임시 감독의 마지막이 될 수도 있는 경기에서 오세훈 선수가 결승골을 넣어 믿음에 보답했습니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



왼쪽 날개로 선발 출전한 송민규가 전반 6분, 골대를 강타하며 홈팀 카타르를 몰아붙이기 시작한 대표팀은 모처럼 전반부터 압도적인 모습을 보였습니다.



투톱 손흥민과 오세훈, 여기에 이강인까지 가세해 위협적인 슈팅을 연거푸 날리고도 상대 골키퍼의 잇따른 슈퍼 세이브에 막혀 아쉬움만 삼켰는데 전반 43분 마침내 기다리던 선제골이 터졌습니다.



송민규가 왼쪽에서 올린 공을 193cm 장신 스트라이커 오세훈이 머리로 마무리해 기어코 골망을 흔들었습니다.



우즈베키스탄전 이후 두 경기만에 골 맛을 본 오세훈은 주전 스트라이커로 도약 가능성을 확인했습니다.



후반에도 파상공세가 이어진 가운데 모레노 감독은 후반 21분 공수에서 활발한 모습을 보여준 주장 손흥민을 포함해 한 번에 4명을 교체하는 등 적극적인 변화를 모색했습니다.



다만 대표팀은 총 21차례 슈팅을 퍼붓고도 한 골을 넣는 데 그치며 2026년의 마지막 경기를 승리로 마친 데 만족해야 했습니다.



[오세훈/축구대표팀 공격수 : 마무리하지 못한 장면이 너무나 많았습니다. 그래서 팀 동료들한테 너무나도 미안하고, 골은 제가 넣었지만 팀 동료들 덕분에 넣었다고 생각합니다.]



임시 감독 임기를 3승 1무 2패로 마친 모레노 감독은 일단 스페인으로 돌아간 뒤 추후 평가 결과에 따라 계약 연장 여부를 논의합니다.



내년 3월 국내에서 다시 모이는 대표팀은 축구협회장 부재 속에 불투명한 겨울을 맞이하게 됐습니다.



(영상편집 : 박기덕)