▲ 타이거 우즈

'골프 황제' 타이거 우즈가 약 2년 5개월 만에 필드에 돌아옵니다.우즈는 다음 달 바하마에서 열리는 히어로 월드 챌린지에 출전한다고 밝혔습니다.우즈가 세계랭킹 포인트가 걸린 공식 대회에 출전하는 건 2024년 7월 디오픈 이후 처음입니다.우즈 재단이 주최하는 이번 대회는 현지시간 다음 달 3일부터 나흘간 바하마 뉴프로비던스의 올버니 골프장에서 열립니다.정상급 선수 20명이 출전하며, 미국프로골프 PGA 투어 정규 대회는 아니지만 세계랭킹 포인트가 걸려 있습니다.다음 달 만 51세가 되는 우즈는 2024년 12월 아들 찰리와 함께 이벤트 대회인 PNC 챔피언십에 출전한 적이 있습니다.당시에는 카트를 이용했지만, 이번 대회에서는 카트 없이 나흘간 72홀을 소화해야 합니다.우즈가 마지막으로 72홀을 모두 마친 대회는 2024년 4월 마스터스입니다.우즈는 지난해 3월 아킬레스건 수술에 이어 10월에는 허리 수술을 받았습니다.올해 3월에는 스크린과 실제 경기장을 결합한 골프 리그 TGL 경기에 출전했지만, 이후 차량 전복 사고를 내고 약물 운전 혐의로 체포되면서 활동을 중단했습니다.이번 대회에는 우즈 외에 김시우와 김주형, 세계랭킹 1위 스코티 셰플러 등이 출전합니다.(사진=게티이미지)