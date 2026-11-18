<앵커>



이미 혼란스러운데 민주당 교육특위위원장이 수능을 보는 수험생들끼리 서로 감시할 수밖에 없지 않냐는 말을 했습니다. 전날에는 교육부 장관이 그러더니 교육 제도를 책임지는 자리에 있는 공직자들이 현실을 너무 모르고 무책임한 발언들을 내놓고 있다는 비판이 거셉니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



민주당 교육특위위원장을 맡고 있는 김문수 의원.



부정행위 대책들의 한계를 언급하다 마지막 호소라며 이렇게 말했습니다.



[김문수/민주당 의원 (CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼') : 수험생 상호 간 감수를 할 수밖에 없지 않나. 서로 경쟁자이기 때문에 사실은 옆에 있는 수험생이 제일 인지하기가 좋기는 하거든요.]



옆자리 수험생이 의심스러우면 시험 끝나고 신고를 해주면 된다는 설명도 덧붙였습니다.



경쟁자인 수험생들끼리 서로 감시하는 게 가장 효과적이라는 건데, 즉시 비판이 쏟아졌습니다.



김 의원은 수험생 상호 감시는 매우 잘못된 것이라며 수험생은 시험에만 집중하고 교육 당국이 철저히 해야 한다는 입장을 뒤늦게 냈습니다.



최교진 교육부 장관의 국회 답변으로 논란을 빚은 지 하루만입니다.



[최교진/교육부 장관 (지난 16일) : (AI 부정행위를 100%) 전 (잡아내지) 못할 것 같습니다. 제가 나이가 있어서….]



국회 출석 후 수능 시험장을 점검하는 현장에서 보인 웃음도 도마에 올랐습니다.



[최교진/교육부 장관 (지난 16일) : 솔직히, 솔직하게 말씀드려서 저로서는 '어, 이렇게까지 한다고'?]



어제(17일) 한성숙 총리가 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문을 발표할 때도 최 장관은 없고 차관만 보였습니다.



민주당 김민석 대표도 최 장관에 대해 책임 있는 모습을 보여야 할 때라고 강조했고, 순방 중인 이재명 대통령도 최 장관의 태도를 질책한 것으로 알려졌습니다.



국민의힘은 수능이 끝나는 대로 한성숙 총리와 최 장관에 대해 해임 건의안을 제출하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 장현기)