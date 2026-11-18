<앵커>



젠슨 황 전 엔비디아 CEO가 이사회가 원하면 다시 회사로 돌아가겠다며 사임 이후 처음으로 복귀 의사를 내비쳤습니다. 엔비디아는 젠슨 황이 떠난 뒤 처음으로 3분기 실적을 발표합니다.



뉴욕 김현우 특파원이 보도합니다.



<기자>



젠슨 황이 중국 스파이 연루 의혹으로 엔비디아 CEO 자리에서 물러난 지 닷새 만에 입장을 내놨습니다.



엔비디아의 모든 구성원이 기대하는 기준에 부응하지 못했고 개인적 삶에서 심각한 실수들을 저질렀다며 이를 깊이 후회한다고 심경을 밝혔습니다.



그러면서 회사를 떠난 이후에도 직원과 투자자 또 고객들이 다시 돌아오라고 요청하고 있다며 만약 이사회가 자신의 복귀를 회사에 최선의 이익이 된다고 판단한다면 CEO로 복귀하는 것을 영광으로 여기겠다고 SNS에 적었습니다.



CEO 자리로 돌아가겠다는 뜻을 공식적으로 밝힌 겁니다.



하지만 이사회는 이미 후임자 찾기에 나선 상황입니다.



이사회는 지난주 젠슨 황의 사임을 발표하면서 내부와 외부를 가리지 않고 후임자를 찾겠다고 밝혔고, 또 미국 월스트리트 저널도 엔비디아가 헤드헌팅 업체를 고용해 차기 CEO를 물색하고 있다며 이사회가 젠슨 황의 복귀를 검토하고 있지 않다고 전했습니다.



젠슨 황에 대한 회사 안팎의 조사도 이어지고 있습니다.



이사회는 로펌을 선임해 젠슨 황이 회사나 국가 안보 기밀을 외부로 넘겼는지 조사하고 있습니다.



미 의회도 다음 달 1일 젠슨 황을 하원 청문회에 불러 증언을 듣기로 했습니다.



[하킴 제프리스/미국 민주당 하원 원내대표 : 미국 최첨단 기술이 중국 공산당으로 흘러가 미국인들을 위험에 빠뜨렸을 가능성이 있습니다. 용납할 수 없는 일입니다.]



엔비디아는 잠시 뒤 젠슨 황 사임 이후 첫 실적 발표에 나섭니다.



3분기 매출이 전망치를 웃돌 거라는 관측이 나오는 가운데 시장의 관심은 숫자보다 경영 공백을 어떻게 메울지에 더 쏠려 있습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 최혜영)