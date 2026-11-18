<앵커>



아시아 순방에 나선 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장도 APEC 정상회의가 열리는 중국에 오고 싶어 한다고 말했습니다. 북미정상회담 가능성을 또 직접 거론하면서 7년 5개월 만의 회동이 성사될지 관심이 쏠리고 있습니다.



워싱턴 이한석 특파원입니다.



<기자>



필리핀 마닐라에 도착한 도널드 트럼프 미 대통령은 쿼드 정상들과 만난 자리에서 또다시 김정은 북한 국무위원장을 언급했습니다.



김 위원장도 중국에 오고 싶어 한다고 말했습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : (김정은 위원장이 (중국에) 올까요?) 오고 싶어 하긴 합니다. 어떻게 될지 지켜봐야죠.)



트럼프는 어제(17일) 북미 정상의 만남 여부가 시진핑 중국 국가주석에게 달려 있다고 언급한 데 이어 김 위원장의 방중 의지까지 거론하며 또다시 대화의 군불을 땐 겁니다.



트럼프 대통령은 오늘 중국 선전으로 이동해 APEC 정상회의에 참석하고 내일 시진핑 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담과 미·중 양자 회담을 잇따라 갖습니다.



이 기간 김 위원장이 선전이나 베이징, 또는 북·중 접경인 단둥을 전격 방문할 경우 지난 2019년 6월 판문점 회동 이후 7년 5개월 만의 북미 정상의 만남이 성사될 수 있습니다.



다만 핵보유국 인정을 요구하는 북한과 완전한 비핵화를 내건 미국과의 간극이 커 실제 성사 여부는 여전히 불투명합니다.



이에 대해 중국 외교부는 관련 정보가 없다며 신중한 태도를 보였습니다.



한편 트럼프 대통령은 아세안 정상 만찬에 참석해 한국의 대미 투자에 힘입어 알래스카 LNG 파이프라인 사업을 승인했다고 주장하기도 했습니다.



김정은 위원장과의 깜짝 회동이라는 승부수를 띄운 트럼프 대통령의 방중 일정에 전 세계의 이목이 집중되고 있습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 이홍명)