수능이 어느덧 하루 앞으로 다가왔습니다.



오늘(18일)과 내일 추위와 또 곳곳에 눈과 비에 대비를 해 주셔야겠습니다.



우선 오늘은 늦은 오후부터 밤사이 전국 대부분 지역에 5mm 안팎의 비가 예상되고요.



경기 북동부와 강원 내륙, 전북 동부에는 1cm 내외의 눈으로 내릴 수 있겠습니다.



수능일인 내일은 서쪽 지역을 중심으로 모레까지 눈이나 비가 예상됩니다.



특히 경기 남부 서해안과 충청, 호남과 경남 서부 내륙, 제주 높은 산지에는 1에서 최고 5cm의 적설이 예보돼 있습니다.



오늘 오후부터 북쪽 한기가 유입되고 전국의 바람도 강하게 불면서 추위가 강해지겠습니다.



현재 서울이 5도로 시작하고요, 오늘 한낮에 서울 9도에 머물겠습니다.



내일은 서울의 아침 기온이 영하 1도까지 뚝 떨어지니까요, 수험생분들은 얇은 옷을 여러 겹 겹쳐 입고 방한용품을 미리 준비해 보온에 신경 써주셔야겠습니다.



(박세림 기상캐스터)