<앵커>



12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장에 대한 1심 판결이 오늘(18일) 선고됩니다. 금고 이상의 형이 선고되고 이후 이 판결이 확정된다면 추 시장은 대구 시장직을 잃게 됩니다.



박예린 기자입니다.



<기자>



지난 12.3 비상계엄 선포 당시 국민의힘 원내대표였던 추경호 대구시장은 비상 의원총회를 소집했습니다.



그 과정에서 추 시장은 비상 의총 장소를 국회로 공지했다가 당사로 수정했고, 다시 국회로 바꾼 뒤 또다시 당사로 3차례 변경했습니다.



결국 국민의힘 의원 108명 중 90명이 계엄 해제 의결에 참석하지 못했습니다.



내란 특검은 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해 달라는 요청을 받고 추 시장이 의총 장소를 여러 차례 변경해 의원들의 표결 참여를 방해했다고 보고 내란 중요임무 종사 혐의로 기소했습니다.



지난 9월 진행된 결심 공판에서 특검은 국회의원의 헌법적 책무를 저버리고 내란에 적극 가담했다며 추 시장에 대해 징역 20년을 구형했습니다.



[김수길/내란 특검팀 검사 (지난 9월) : 피고인의 죄책에 상응하는 엄벌을 선고하여 헌법을 배신하고 국민을 기만하면 어떤 죗값을 치르게 되는지를 만천하에 보여주시기 바랍니다.]



이에 대해 추 시장은 비상계엄 선포에 대해서 사전에 알지도 못했다며 법과 원칙에 따라 공정하게 판단해 줄 것을 재판부에 요청했습니다.



[추경호/대구시장 (지난 9월) : 대통령으로부터 표결에 대한 어떠한 부탁을 받은 적고 그런 부탁을 받아드린 적도 없습니다. 계엄 해제 표결을 막으려 한 사실도 없습니다.]



결심 공판 7주 만에 서울중앙지방법원이 오늘 오후 2시 이 사건에 대한 1심 판결을 선고할 예정입니다.



만약 1심에서 유죄 판결을 받아 금고 이상의 형이 선고되고, 이 판결이 이후 확정된다면 추 시장은 대구시장직을 잃게 됩니다.



(영상편집 : 윤태호)