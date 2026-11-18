<앵커>



내일(19일) 사상 첫 미국과 중국, 러시아의 정상회담을 앞두고 이재명 대통령이 다카이치 일본 총리와 만나 변화하는 국제질서 속 협력을 약속했습니다. 이 대통령은 APEC 정상회의 참석을 위해 중국으로 이동했는데, 출국 전 만찬에서는 트럼프 미국 대통령과 대화를 나누기도 했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령과 다카이치 일본 총리가 ASEAN 회의가 열린 필리핀 마닐라에서 어제 만났습니다.



사상 첫 미중러 정상회담을 이틀 앞두고 열린 한일 정상회담은 안보 협력에 방점이 찍혔습니다.



[이재명 대통령 : (한일 양국이) 안보 문제에 있어서도 피차간에 도움이 많이 되고 있는 것 같습니다.]



[다카이치 사나에/일본 총리 : 국제 정세가 점점 어려워지고 있는 가운데 한일 관계의 중요성은 더 높아지고 있다고 생각합니다.]



이번 미중러 회담이 지난 1945년 2차 대전 종전을 앞두고 강대국끼리 전후 질서를 논의했던 제2의 '얄타회담'이 될 수 있다는 우려가 나오는 가운데, 두 정상은 국제질서 변화 속 그 어느 때보다 전략적 소통이 중요하다는 데 의견을 같이하고, 협력을 강화하기로 했다고 청와대가 밝혔습니다.



이 대통령은 어젯밤 ASEAN 정상회의 마지막 일정으로 어젯밤 필리핀 대통령 주최, 트럼프 미국 대통령 초청 만찬에 참석했는데 행사 전 트럼프 대통령과 약 40초 동안 대화를 나누는 모습이 포착되기도 했습니다.



1박 2일 ASEAN 일정을 모두 마친 이 대통령은 오늘 새벽 APEC 정상회의가 열리는 중국 선전에 도착했습니다.



중국 인민해방군 의장대와 함께 1백여 명의 환영 인파가 꽃을 흔들며 이 대통령 부부를 환영했습니다.



한중정상회담 성사 여부에 관심이 쏠리는 가운데 이재명 대통령은 오늘 APEC CEO 서밋 연설 등 외교 일정을 소화합니다.



(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 남일)