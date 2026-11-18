<앵커>



정부가 수능에서 AI 부정행위를 막기 위한 여러 대책을 내놨지만 급조된 거다 보니 걱정되는 부분들이 많습니다.



조윤하 기자가 보완해야 할 점들을 짚어봤습니다.



<기자>



Q. 30분 만에 점검 완료?



수능일 아침 8시 10분 입실이 마감되면 작년까지는 휴대전화 등을 반납받고 신분증과 수험표를 확인하는 것으로 감독 준비가 마무리됐습니다.



하지만 올해는 감독관의 업무가 크게 늘어납니다.



수험생들의 안경을 전수 점검하고, 일일이 스티커를 배부해 옷에 달린 단추에 부착하게 한 뒤 확인하고, 소매와 옷깃 검사까지 마쳐야 합니다.



Q. 육안에 의존한 검사?



감독관이 늘어났다지만 스마트 기기와 초소형 카메라를 찾아내는 것은 오로지 사람의 눈에 의존해야 합니다.



당장 고사장 인근 전파를 차단하거나 데이터 통신을 막을 수는 없기 때문입니다.



[배경훈/과학기술정보통신부 장관 : 전파 차단 이런 거는 지금 현재 기술상으로 불가능합니다. 일단은 핸드폰을 최대한 분리시키는 것을 첫 번째로, 물리적으로 노력을 할 것이고요.]



당장 교원단체들도 감독관에게 과도한 감독 업무 책임을 떠넘긴다고 반발하고 있습니다.



Q. 빅테크 기업에 자료 요청?



빅테크 기업의 협조를 구해 부정행위 의심 사례 수사에 활용하겠다는 방안의 실효성도 의문입니다.



현실적으로 수능 시간에 맞춰 문제 촬영과 정답 풀이 같은 AI 작동 차단을 요청할 수는 없으니 향후 수사에 도움을 받을 수 있도록 자료 협조를 구한다는 건데, 사생활과 개인정보 보호 가치를 앞세우는 글로벌 빅테크가 순순히 협조할지 아직 미지수입니다.



[임종인/고려대 정보보호대학원 교수 : 지금 빅테크 보면 미국뿐만 아니라 중국 모델도 굉장히 많잖아요. 근데 그들한테 다 이걸 요구한다고 하는 건 현실적인 게 아니고….]



적발 시 응시 제한을 10년으로 늘리고 소급 적용하겠다는 방안은 위헌 논란 우려가 있고, 부정행위를 저지른 재수생을 재학 중인 대학에서 퇴학 조치하는 방안도 각 대학과 논의를 거쳐야 하는 절차가 남아 있습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 박나영, 디자인 : 최재영)