▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 필리핀 마닐라에서 열린 쿼드 정상회의에서 발언하고 있다

아시아 순방에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 17일 김정은 북한 국무위원장과 중국에서 만날 가능성을 거듭 열어뒀습니다.트럼프 대통령은 이날 필리핀 마닐라에 도착해 쿼드(Quad, 미국·일본·호주·인도 안보 협력체) 정상들과 만난 자리에서 취재진으로부터 '김 위원장이 (중국에) 오느냐'는 질문을 받자 "그도 그렇게 하고 싶어 한다"(He would like to)고 답했습니다.그러면서 "어떻게 될지 지켜보자"고 덧붙였습니다.전날 트럼프 대통령은 출발 직전 취재진과 만나 이번 순방 기간 "김정은과도 만날 수 있다"며 북미 정상 회동 가능성을 시사한 바 있습니다.특히 김 위원장이 중국으로 올 수도 있다며, 이는 시진핑 중국 국가주석에게 달려 있다고 언급했습니다.트럼프 대통령은 다음날 필리핀을 떠나 중국으로 향합니다.18∼19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석하고, 마지막 날인 19일에는 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 첫 미중러 3자 정상회담을 합니다.같은 날 시 주석과의 별도 양자 회담도 예정돼 있습니다.따라서 이 기간에 김 위원장이 실제로 방중한다면 트럼프 대통령과의 전격적인 만남이 성사될 수 있을 것으로 보입니다.백악관 고위 당국자는 지난 13일 이번 아시아 순방 기간 북미 정상회담 계획이 없다고 밝혔지만, 트럼프 대통령이 연이틀 김 위원장의 중국행 가능성을 직접 거론하면서 불씨를 되살리는 분위깁니다.앞서 트럼프 대통령은 집권 2기 들어 북한에 잇따라 유화적 메시지를 보내며 김 위원장과의 대화 재개를 여러 차례 공개 요청했습니다.이번에 김 위원장이 중국으로 온다면 APEC 정상회의가 개최되는 선전이나 수도 베이징, 아니면 단둥과 같은 북중 접경 지역이 북미 정상 간 회동 장소가 될 수 있을 것으로 예상됩니다.다만 시 주석이 북미 대화 재개를 위한 주선자 역할에 적극적으로 나설지, 김 위원장이 트럼프 대통령의 대화 제의에 호응해 직접 움직일지는 여전히 불투명한 상황입니다.중국 외교부 궈자쿤 대변인은 이날 브리핑에서 김 위원장을 중국에서 만날 수 있으며, 이는 시 주석에 달려있다고 한 트럼프 대통령 발언에 관한 연합뉴스 질의에 "나는 이 방면의 정보가 없다"며 구체적인 답변을 피했습니다.두 정상은 트럼프 집권 1기 당시인 2018년 6월 싱가포르와 2019년 2월 하노이에서 두 차례 정상회담을 개최하고 같은 해 6월 판문점에서도 만났습니다.그러나 비핵화와 대북 제재 완화 등을 둘러싼 이견으로 북미 협상은 장기간 교착 상태에 빠졌습니다.이번에 회동이 성사된다면 두 정상은 7년 5개월 만에 다시 대좌하게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)