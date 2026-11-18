▲ 공공부문 파업 및 시위

프랑스 전역에서 공공부문 노동자들이 임금 인상을 요구하며 파업과 시위에 나섰습니다.에마뉘엘 마크롱 정부는 고물가 항의 시위가 확산하자 최저임금을 다음달부터 1.6% 인상하는 방안을 발표했으나 주 요 노동조합들은 턱없이 부족한 대책이라며 반발했습니다.AFP, 로이터 통신에 따르면 수도 파리와 리옹, 마르세유, 낭트, 보르도 등지에서 시위가 벌어졌습니다.프랑스 내무부는 파리 2만8천명을 포함해 14만6천명이 시위에 참여했다고 밝혔습니다.노동총동맹(CGT)은 50만명이 참여했다고 집계했습니다.이는 지난 5일 총파업 및 시위 당시 파리 6만5천명을 포함해 전국 57만5천명이 거리로 나왔던 것보다 크게 감소한 규몹니다.앞서 경찰 한 소식통은 파리 4만∼8만명을 포함해 전국적으로 22만∼33만명이 모일 걸로 예상했습니다.노조뿐 아니라 학생과 시민들이 동참해 생활비 상승과 공공부문 투자 부족에 항의하는 목소리도 냈습니다.프랑스에서는 지난달부터 학생단체와 노조, 시민단체가 참여하는 이런 시위가 이어지고 있습니다.이번 공공부문 파업은 프랑스가 재정적자를 줄이고 내년도 예산안을 처리해야 하는 상황에서 벌어졌습니다.공공부문 노조는 기본급 산정에 사용되는 급여 기준점의 동결을 해제하라고 정부에 요구합니다.그러나 정부는 이번 예산안에서 4년 연속으로 전반적인 임금 인상을 배제했습니다.노조는 물가가 계속 상승하면서 2017년 이후 공공 부문 종사자들의 구매력이 16% 하락했다고 주장합니다.낭트 등지에선 일부 시위자가 폭죽을 쏘고 경찰이 최루가스와 물대포로 대응하는 등 충돌이 벌어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)