▲ 1월 이란 수도 테헤란에서 벌어진 반정부 시위 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

미국과 이란 간 전쟁이 9개월 가까이 이어지는 가운데 현지시간 17일 이란 서부에서 수백명이 버스 추락 사고에 항의하는 시위를 벌였습니다.이 시위는 13명이 사망한 버스 추락 사고와 당국의 대응에 항의하는 것으로 시작됐다가 점차 정치적인 성격을 띠게 된 것으로 전해졌습니다.이란 반관영 파르스 통신에 따르면 이날 서부 일란주 압다난의 발리에 아스르에서 수백명이 정부에 항의하는 집회를 개최했습니다.이 매체는 "처음에는 200~300명 규모였던 집회 참가자가 약 1천명으로 불어났다"며 군중이 광장을 떠나 인근 거리로 행진했다고 전했습니다.통신은 시위대가 처음에는 "오늘은 애도의 날", "사퇴하라, 사퇴하라" 등 사고와 관련된 구호를 외쳤으나, 시간이 지나면서 점차 정치적인 성격을 띠기 시작했다고 덧붙였습니다.다만 '정치적인 성격'이 무엇인지 구체적으로 언급하지는 않았습니다.통신은 또한 "행진 도중 일부 인원이 공공 기물을 파손하고 다른 참가자들을 선동하려 했다"며 경찰 병력이 현장에 배치돼 상황을 통제하고 있다고 보도했습니다.소셜미디어에는 다수가 거리로 나와 이슬람 정권 종식을 요구하는 구호를 외치는 모습을 담은 영상이 돌고 있습니다.보안군이 공중에 발포하고 최루가스를 쏘며 시위대를 해산했다는 전언도 이어졌습니다.이란 사법부는 반정부 시위 확산을 우려해 강경 대응 원칙을 천명했습니다.암롤라 미사에이 압다난 공공·혁명 검사는 "이번 사건을 악용해 공공질서를 어지럽히거나 대중을 선동하려는 자는 단호하게 처벌할 것"이라고 밝혔습니다.그는 "사건의 모든 정황을 철저히 조사할 것이며, 전문가 소견이 나오는 대로 책임자들을 문책하고 최종 결론이 날 때까지 사건을 파헤치겠다"고 강조했습니다.앞서 지난 14일 이란 서부에서는 버스가 전복되는 사고가 발생해 13명이 숨지고 10여 명이 다쳤습니다.이란은 도로 안전 인프라가 열악한 국가로 꼽힙니다.이란 공식 법의학기구가 지난 6월 발표한 자료에 따르면, 올해 3월을 기준으로 최근 1년간 교통사고로 약 2만 명이 목숨을 잃었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)