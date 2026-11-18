배우 임형준 씨가 급성심근경색으로 쓰러진 방송인 김수용 씨의 생명을 구한 공로를 인정받아 경기도지사 표창을 받았습니다.



최근 임형준 씨는 SNS에 '부끄럽지만 자랑하겠다'면서 표창장 사진을 올렸습니다.



김수용 씨가 촬영 중 쓰러진 지 1년 만인데요.



지난해 11월 임형준 씨와 방송인 김숙 씨는 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 중, 김수용 씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러지자 응급처치에 나선 일이 있습니다.



김숙 씨는 119에 신고한 뒤 기도 확보에 나섰고 김숙 씨의 매니저는 심폐소생술을, 임형준 씨는 심폐소생술과 자신의 협심증약을 먹였는데요.



그 뒤 병원으로 옮겨진 김수용 씨는 치료를 받은 뒤 건강을 되찾았습니다.



세 사람의 신속하고 정확한 대응이 생명을 구하는 데 결정적인 역할을 한 건데요.



김숙 씨와 김숙 씨의 매니저도 조만간 표창장을 전달받을 예정이라고 합니다.



(화면출처 : 임형준 인스타그램)