배우 로버트 패틴슨이 인기 영화 시리즈 '007'의 새로운 제임스 본드로 낙점된 가운데, 그와 함께 연기할 이른바 '본드걸' 배역이 누구에게 돌아갈지 관심이 쏠리고 있습니다.



현지에서는 가능성이 가장 높은 여배우로 영화 '서브스턴스'에 출연한 '마거릿 퀄리'가 꼽히고 있는데요.



또 '스파이더맨' 시리즈 등에 출연한 '젠데이야'와 드라마 '퀸스 갬빗'의 주연 '안야 테일러 조이' 등이 언급되고 있습니다.



특히 패션잡지 보그는 본드걸이 될 수 있는 45명을 소개하면서 배우 '정호연' 씨도 언급했는데요.



보그는 '정호연' 씨가 드라마 '오징어 게임' 등에서 실력을 증명해 왔고 '007' 시리즈의 이야기가 동양으로 간다면 제임스 본드의 파트너가 되기에 충분할 거라고 예상했습니다.



(화면출처 : 유튜브 'James Bond 007')