걸그룹 투애니원의 씨엘이 모레(20일) 신곡 '아이코닉'을 발표합니다.



새 소속사 더블랙레이블과 전속계약을 맺은 뒤 처음 발표하는 곡이라 주목을 받고 있습니다.



최근 씨엘은 프로듀서 테디가 설립한 더블랙레이블과 전속계약을 맺었습니다.



테디는 투애니원의 히트곡 '파이어'와 '내가 제일 잘 나가' 등을 만든 프로듀서인데요.



오랜 시간 호흡을 맞춰온 두 사람이 다시 만났단 점에서 눈길을 끌었습니다.



모레 발매하는 신곡 '아이코닉'이 대중의 큰 관심을 받는 이유이기도 합니다.



앞서 씨엘은 인터뷰 영상에서 2년 전 데뷔 15주년을 맞아 재결합한 투애니원의 신곡을 내고 싶어 테디를 찾아갔다는데요.



하지만 투애니원 신곡 작업이 여러 이유로 미뤄졌고, 그러던 중 테디와 음악을 내면 재미있겠다는 생각을 하게 돼 솔로 앨범을 준비하게 됐다고 설명했습니다.



(화면출처 : 유튜브 'THEBLACKLABEL'·'CL Official Channel')