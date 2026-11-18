한 해가 저물 무렵이면 어김없이 찾아오는 붉은 행렬이 있습니다.



올해도 게 떼가 섬 전체를 뒤덮는 진풍경이 펼쳐졌는데, 바로 확인해 보시죠.



도로 위를 가득 메운 붉은 물결, 자세히 보니 모두 게들입니다.



숲에서 해안으로 이동하는 붉은 육지게들인데요.



호주 크리스마스섬에서 매년 반복되는 번식기 대이동 장면입니다.



올해는 특히 수천만 마리가 한꺼번에 움직이면서 근 몇 년 사이 가장 큰 규모로 주목받고 있는데요.



당국도 게들이 안전하게 이동할 수 있도록 도로를 통제하고 전용 다리까지 설치했습니다.



우기의 첫 폭우와 함께 시작된 이 여정은 달의 주기와 물때에 맞춰 해안 산란으로 이어지는데요.



섬을 붉게 수놓은 이 웅장한 행렬이 크리스마스섬에 연말이 다가왔음을 알리고 있습니다.



(화면출처 : X @Rainmaker1973, @noticias4vision, @Deseret, 유튜브 @ParksAustralia, @MassLive)