레오 14세 교황이 남미 순방의 마지막 일정으로 페루를 방문해 신도들과 만났습니다.



그런데 환영 인파 속에서 뜻밖의 사고가 벌어졌다고 하네요.



페루 리마의 한 공군기지입니다.



레오 14세 교황이 교황 전용 차량인 파파모빌을 타고 군중에게 손을 흔들며 이동하는데요.



그런데 갑자기 한쪽에서 날아온 물체가 교황의 얼굴을 강타합니다.



교황은 순간 얼굴을 찡그리며 눈 아래를 문지르는데요.



교황이 맞은 것은 신도들이 던진 묵주로 추정됩니다.



이날은 페루 방문을 마무리하는 마지막 미사가 열리기 직전이었는데요.



평소 신도들이 던지는 묵주나 인형, 깃발 등을 재빠르게 받아내기로 유명한 교황이지만 이번에는 미처 피하지 못한 겁니다.



다행히 크게 다치지는 않았고 교황은 곧바로 군중에게 인사를 이어갔는데, 이후 약 150만 명이 모인 미사도 예정대로 진행됐다고 하네요.



(화면출처 : X @JasADRxquisites, @FrUgochukwu, @odatv)