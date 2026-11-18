AI 부정행위를 막기 위한 대책이 급히 쏟아지고 있지만 온라인에선 초소형 장비들이 품절될 정도로 잘 팔리고 있다면서요?



네, 최근 한 온라인 커뮤니티에는 텔레그램에서 판매되고 있는 초소형 카메라 장비와 판매 공지가 공개됐습니다.



자신을 '총판'이라 소개한 관리자는 "준비한 두 종류의 장비가 모두 품절됐다", "추가 물량을 확보 중"이라고 밝혔는데요.



공개된 시연 화면을 보면 손목시계에 달린 카메라로 책을 촬영하자 스마트폰 화면에 같은 페이지가 실시간으로 나타났습니다.



또 샤프심 통처럼 생긴 초소형 카메라와 초소형 이어폰, 생성형 AI와 연결하는 프로그램 안내까지 공개됐는데요.



다만 게시물만으로는 실제 판매량이나 이 장비가 시험장에서 사용됐는지는 확인되지 않았습니다.



정부는 수능 당일 안경과 시계 등 스마트기기를 모두 수거하고 공공 와이파이도 차단하겠다고 밝혔지만 공공 와이파이를 차단하더라도 이동통신망을 이용한 부정행위까지 막기는 어려운 데다, 눈에 잘 띄지 않는 초소형 기기를 현장에서 모두 적발할 수 있을지를 두고 우려가 나오고 있습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)