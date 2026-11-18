수능 이제 딱 하루 남았죠.



AI를 이용한 시험 부정행위 논란이 계속되면서 이걸 풍자하는 게시물이 온라인에 쏟아지고 있다고요?



네, 최근 한 대학생 커뮤니티에 문신한 남성들의 술자리 사진과 함께 '2027 서울대 의대 신입생 환영회'라는 제목을 단 게시물이 올라왔습니다.



해당 사진은 과거 검찰이 폭력조직원들을 기소하면서 공개했던 사진인데요.



작성자는 여기에 "공부만 한 범생이들 각오"하라는 문구도 덧붙였습니다.



초소형 카메라와 생성형 AI를 이용하면 공부를 하지 않고도 높은 성적을 받을 수 있는 것 아니냐는 세간의 우려를 풍자한 건데요.



여기에 폭력조직원들이 의사에게 행패를 부리는 영상에 '미래 의대 선후배'라는 설명을 붙인 게시물도 공유되고 있습니다.



이 같은 풍자가 잇따르는 건 세무사 시험 수석 합격자의 AI 부정행위가 드러나면서 시험 공정성에 대한 불안이 커졌기 때문인데요.



우려가 커지자 정부도 수능에서 스마트기기를 수거하고, 안경과 시계는 물론 옷깃과 단추까지 점검하는 등 부정행위에 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)