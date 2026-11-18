<앵커>



수요일 친절한 경제 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 오늘(18일)은 보습 크림들을 비교한 결과군요?



<기자>



이번에는 싼 게 비지떡이라는 말이 안 통했는데요.



한국소비자원 조사 결과 보습크림 8개 중에 최저가 제품이 사용 만족도는 1위를 차지했습니다.



날이 쌀쌀해지니까 피부가 쩍쩍 갈라진다는 분들 많으시죠.



저도 요즘 너무 건조해서 크림을 아예 가방에 넣고 다니는데요.



막상 사려고 찾아보면 누구는 인생 크림이라 그러고, 누구는 또 별로라 그러고 후기가 넘쳐서 더 헷갈립니다.



그래서 오늘은 입소문 말고, 시험해서 매긴 성적표를 가져왔습니다.



소비자원이 소비자 1천500명한테 물어서 많이들 사는 8개를 고른 다음에 직접 돈 주고 사서 온도와 습도를 똑같이 맞춘 방에서 기계로 수분을 쟀거든요.



그 자료 제가 표 한 칸 한 칸 다 뜯어봤습니다.



제품 이름까지 콕 찍어서 불러드릴 테니까, 메모 준비하시죠.



먼저 가격입니다.



1mL나 1g당으로 맞춰보면, 제일 싼 세타필 모이스춰라이징 크림이 66원, 제일 비싼 라로슈포제 시카플라스트 멀티 리페어 크림 B5가 456원, 6.9배 차입니다.



그런데 20대부터 50대까지 남녀 50명이 직접 발라보고 만족도 점수를 매겼더니, 1등이 바로 그 세타필이고, 가장 비쌌던 라로슈포제가 가장 낮았습니다.



공동 2등도 바이오더마 아토덤 크림 울트라, 피지오겔 데일리 모이스처 테라피 페이셜 크림으로, 값이 싼 쪽 절반에 드는 제품들입니다.



<앵커>



기능 차이는 많이 나나요?



<기자>



수분을 채워주는 보습력과 또 날아가지 않게 막아주는 수분 증발 감소도 둘 다 최고 등급을 받은 건 8개 중에 2개뿐이었습니다.



컵에 물을 붓는 게 채워주는 힘이라면 뚜껑을 덮는 게 막아주는 힘인데요.



피부를 촉촉하게 가꾸려면 둘 다 필요합니다.



여성 22명한테 바르고 3시간 뒤, 6시간 뒤에 재봤더니, 에스트라 아토베리어 365크림, 이니스프리 그린티 세라마이드 크림이 둘 다 잡았습니다.



나는 무조건 촉촉한 게 먼저다 하시면 이 둘인데요.



1mL로 치면 에스트라가 351원, 이니스프리가 405원이라 부담은 좀 되죠.



발라본 만족도로 따지면 둘 다 8개 평균에 조금 못 미치긴 했습니다.



그래도 비싼 값을 하는 구석은 있습니다.



채워주는 힘 최고 등급은 이 둘과 라로슈포제, 제일 비싼 세 제품만 받았거든요.



그럼 가성비는 뭐냐, 앞서 나온 세타필, 그리고 일리윤 세라마이드 아토 집중 크림입니다.



같은 기준으로 66원, 67원인데 막아주는 힘이 최고 등급이고, 채워주는 힘도 양호했습니다.



소비자원도 이 둘을 가성비 제품으로 꼽았고요.



피지오겔은 등급이 이 둘과 똑같았는데, 값이 두 배가 넘었습니다.



반면에 네이처리퍼블릭 쉐어버터 스팀 크림 모이스트, 그리고 바이오더마는 막아주는 힘이 8개 중에는 낮은 편이었는데요.



다만 서로 비교해서 매긴 등급이라 8개 모두 바르기 전보다 수분이 덜 날아가긴 했습니다.



얼굴이 아니라 팔 안쪽에 바르고 잰 결과라는 점은 감안하셔야 합니다.



<앵커>



몸에 안 좋은 물질들은 안 나온 모양이네요.



<기자>



안전성 검사는 8개 모두 통과를 했고, 바르는 느낌은 스며드는 속도에서 갈렸습니다.



납, 수은 같은 중금속 7가지의 파라벤 같은 보존제 6가지를 받고 용량이 적힌 대로 들었는지도 확인한 겁니다.



후기만 봐서는 알 수 없는 부분이죠.



그러니까 이제 취향대로 고르시면 되는데요.



바르자마자 쏙 스며드는 게 좋다, 하시면 세타필이 1등입니다.



나머지 느낌은 엇비슷했는데, 굳이 꼽자면 쓱쓱 잘 펴 발리는 건 바이오더마, 바른 뒤에 매끄러운 건 일리윤입니다.



끈적임은 바이오더마와 세타필이 가장 적었고, 일리윤이 가장 컸습니다.



내 피부 상태도 보셔야겠죠.



소비자원 조언으로는 세수하고 많이 당기는 건성은 수분 날아가는 걸 막아주는 유분감 있는 제품이 맞습니다.



그 막아주는 힘 최고 등급이 세타필, 일리윤, 피지오겔, 에스트라, 이니스프리였고, 번들거리는 지성은 가볍고 산뜻한 젤이나 로션 쪽이 맞습니다.



듬뿍 바른다고 좋은 것도 아닙니다.



다 흡수되지 못하면 모공을 막아서 트러블이 생길 수 있거든요.



같은 브랜드라도 오늘 이름 불러드린 해당 제품만 시험한 거고요.



제품값은 올해 3월 기준이라 지금은 조금 다를 수 있습니다.