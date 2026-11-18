요즘 길거리에 은행나무가 노랗게 물들어있죠.



한 엄마가 노란 은행나무길에서 아기 사진을 찍고 있었는데, 갑자기 행인들의 뜻밖의 배려를 보여줬습니다.



웃음이 절로 나는 사연 함께 보실까요?



노랗게 물든 은행나무 길, 아기가 사진을 찍기 위해 바닥에 앉아 있는데요.



길을 지나던 남성들이 바닥에 깔린 은행잎을 주섬주섬 모으더니, 아기 주변으로 뿌리기 시작했습니다.



아기 사진이 더 예쁘게 나오도록 은행잎을 날려준 겁니다.



뜻밖의 상황에 아기 엄마는 아기에게 맞췄던 카메라 화면을 넓혀 남성들의 모습까지 함께 담았습니다.



엄마는 '아이들보다 더 순수하고 귀여우신 어른 같아 너무 웃음이 나더라'고 전했는데요.



영상을 접한 누리꾼들도 '너무 예쁜 모델과 너무 예쁜 마음들' '인류애가 충전됐다'는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 스레드 sooyinism)