편의점에서 물건을 사려던 60대 남성이 내민 5만 원권이 수상했다는데요.



다름 아닌 장난감 5만 원권 지폐였습니다.



결국 경찰에 붙잡혔는데, 황당한 사연 함께 보시죠.



지난 4일 서울의 한 편의점, 한 남성이 들어와 담배를 사고 5만 원권 지폐를 건넸습니다.



지폐를 유심히 살펴보던 직원은 무슨 일인지 남성에게 돈을 다시 돌려줬고, 남성은 다시 1만 원을 건네 계산했는데요.



앞서 받았던 5만 원권 지폐를 이상하게 여긴 직원은 남성을 경찰에 신고했습니다.



경찰은 편의점과 관제센터 CCTV로 이동 경로를 추적해 한 다세대주택에서 남성을 검거했습니다.



주변 수색을 통해 남성이 찢어버린 모조 지폐도 증거물로 확보했습니다.



남성은 사기 미수 혐의가 인정돼 불구속 송치됐고, 경찰은 추가 피해를 막기 위해 신고한 직원에게 감사장을 수여했습니다.



장난감 지폐라니 황당한 소식이었습니다.



(화면출처 : 유튜브 서울경찰)