AI 부정행위가 논란이 되며 국가자격시험의 공정성에도 의문이 제기되고 있는데요.



전문직 종사자들이 열심히 준비했던 기록을 SNS에 올리며 노력을 인증하고 나섰습니다.



세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 자백 영상에 댓글이 1만 2천개가 달렸습니다.



'수석이니까 밝혀진 거다' '다른 합격자 중엔 없겠냐' '이런 식으로 합격한 사람이 얼마나 많을까' 등의 반응도 많았는데요.



국가고시 합격자들의 전문성을 더는 신뢰하기 어렵다는 겁니다.



이에 전문직 종사자들은 본인이 시험에 통과하기 위해 어떤 노력을 기울였는지 인증하는 게시물을 여럿 올리고 있는데요.



한 세무사는 '2022년도 합격자라 인공지능이 뭔지 모르고 우직하게 공부했다'며 수두룩하게 쌓인 문제집과 다 쓴 볼펜 심 수십 개를 찍은 사진을 인증했습니다.



한 약사는 필기 자료를 인증하기도 했는데요.



한편 일각에선 기술이 급속도로 발전하는 가운데 전문직을 선발하는 기존의 방식이 더는 유효하지 않을 수 있다는 의견도 나오고 있습니다.



(기사출처 : 한겨레, 화면출처 : 스레드 tax_f5)