AI 부정행위로 시끄러운 요즘이죠.



세무사 시험 수석 합격자의 자수 이후 파장이 일고 있는 가운데 법학적성시험, 리트 최초 만점자를 향한 의혹도 커지고 있습니다.



올해 치러진 리트에서 만점을 받은 이진우 씨, 14년 전 이 씨가 치른 수능의 성적은 6등급 수준이었습니다.



그랬던 이 씨가 지난해 수능에서는 단 한 문제만 틀려 서울대 치의학과에 입학했고, 올해 리트에서는 모든 문제를 맞혔죠.



하지만 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 자수 이후 리트에서 만점을 받은 이 씨의 극적인 성적 상승을 두고 의구심이 제기되고 있는 겁니다.



이 씨는 내일 수능 때 국어 과목을 실시간으로 풀어 보여줌으로써 실력을 입증하겠다고 한 상황입니다.



하지만 이후에도 이 씨가 공개한 수능 성적표가 조작됐다는 의혹이 제기되는가 하면, 최근 한 대학 익명 커뮤니티엔 이 씨가 지난해 수능을 치르기 직전 과외를 요청하면서 기초적인 수준의 질문을 했다는 게시글이 올라오기도 했습니다.



어제 저녁 자택 앞에서 한 언론 취재진과 만난 이 씨는 수능일에 다 밝혀질 것이라며 구체적인 입장을 표명하지 않은 것으로 전해집니다.



(기사출처 : 중앙일보)