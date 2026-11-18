<앵커>



한국시리즈 우승을 차지한 삼성 선수들이 시즌 전 약속한 공약을 지키기 위해 팬들과 놀이공원을 찾았습니다.



웃음과 스릴이 가득했던 축제의 현장에 배정훈 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



삼성의 응원가가 흘러나오고 우승 깃발을 든 선수들이 등장합니다.



퍼레이드 차에 탑승한 선수들은 파란빛 유니폼을 입고 모인 팬들에게 손을 흔들고, 휴대전화를 꺼내 팬들의 모습을 담았습니다.



팬들과 놀이공원에 함께 가겠다는 우승 공약을 지키기 위해 삼성 선수 26명이 총출동했습니다.



[박승규/삼성 외야수 : 정말 특별한 경험이고, 사실 제가 야구에서 우승하지 않았으면 언제 카퍼레이드 안에서 이렇게 또 행사할지 모르는 거고.]



이벤트에 당첨된 2천 명뿐만 아니라 삼성 선수단을 보려는 수많은 팬들이 인산인해를 이뤘습니다.



팬들은 선수들과 한목소리로 응원가를 외치며 축제를 마음껏 즐겼습니다.



한바탕 공연을 즐긴 뒤에는 놀이공원 데이트가 이어졌습니다.



팬들과 함께 간식을 나눠 먹었고,



[원태인/삼성 투수 : 자, 그거는 이따가. 이거 먼저 먹어. 뜨겁다! 천천히 먹어!]



사파리에서 사자와 호랑이를 보며 감탄했습니다.



[강민호/삼성 포수 : 떨리네요. 한국시리즈보다 더 떨리는데, 큰일 났네.]



[구자욱/삼성 외야수 : 저 근데 진짜 토할 수도 있어요. 괜찮아요?]



오랜만에 타는 놀이기구에 긴장을 늦추지 못하던 베테랑 선수들도,



[와~ 와!]



팬들과 함께 짜릿한 순간을 만끽했습니다.



[이채은/삼성 팬 : 바이킹도 울렁거리는데 옆에 강민호 선수가 계셔서 (좋아서) 더 울렁거렸어요.]



FA가 된 구자욱과 원태인에게는 꼭 잔류하라며 귀여운 압박도 이어졌습니다.



[강민호/삼성 포수 : 제 휴대폰 사진첩에 좀 비밀들을 많이 갖고 있습니다. (구자욱과 원태인이) 타 팀 이적 시 공개하도록 하겠습니다.]



화려한 불꽃놀이로 하루를 마무리한 선수들은 내년에도 팬들과 멋진 하루를 보내겠다고 다짐했습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 황지영, 디자인 : 강윤정, 화면제공 : 에버랜드)