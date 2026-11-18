뉴욕 증시 3대 지수가 일제히 하락했습니다.



특히 나스닥과 S&P 500은 3거래일째 약세를 이어가고 있는데요.



S&P 500은 7,400선마저 반납했습니다.



전 업종이 하락한 가운데 금융주와 유틸리티의 낙폭이 두드러지며 지수를 끌어내렸습니다.



오늘 뉴욕 증시는 장중 미국 국가안보국 NSA의 기밀 통신망 장애 보도가 전해지면서 투자 심리가 위축됐습니다.



최근 주요 정보 기술 시스템의 장애가 잇따른 가운데 핵심 통신 인프라의 안정성에 대한 불안감이 커진 영향입니다.



경제 지표도 엇갈렸습니다.



미국의 10월 소매 판매는 전월 대비 0.2% 증가하며 소비 증가세가 둔화된 반면 수입 물가는 1.1% 상승해 인플레이션 우려를 자극했습니다.



종목별로는 엔트로픽 상장을 앞두고 기존 소프트웨어 기업들의 주가가 약세를 보이며 AI 관련 기업들의 가치 평가 부담이 부각됐습니다.



엔비디아는 경영진 교체에 따른 불확실성과 실적 발표를 앞둔 경계감이 이어졌지만, 장 마감 직후 발표한 3분기 매출과 주당 순이익이 모두 월가 예상치를 웃돌았고, 4분기 매출 전망치도 시장 기대를 상회했습니다.



다음은 미 선물 시장을 살펴보겠습니다.



엔비디아가 시장 예상치를 웃도는 실적과 매출 전망을 발표한 가운데, 호실적이 기술주 전반의 투자 심리에 미친 영향에 관심이 집중되고 있습니다.



한편 미 주가 지수 선물은 일제히 하락세를 보였습니다.



다우 선물은 840포인트가량 내리면서 5만 800선에서 거래를 마쳤고 나스닥 100선물은 150포인트 내리면서 27,100선을 기록했습니다.



S&P500 선물도 70포인트가량 빠지면서 7,300선을 기록했고요.



중소형주 중심의 러셀2,000 선물은 40포인트가량 하락하며 2,700선을 기록했습니다.



미국 국채 금리도 살펴보겠습니다.



미국 10년물 국채 금리는 경제 지표 발표 직후 상승했지만, 뉴욕 증시 급락에 따른 안전 자산 선호가 확산하면서 하락 전환했습니다.



한편 미국 금리 10년 선물은 5.096%를 기록했습니다.



원자재 선물 시장도 살펴보겠습니다.



옥수수 선물은 부셸당 446센트를 기록했는데요.



남미 지역의 생산량 전망치 상향에 따른 공급 확대 우려와 최근 달러 강세 속에 약세를 보였습니다.



마지막으로 미 주식 선물 주 종목별 흐름입니다.



엔비디아가 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적과 4분기 매출 전망을 발표했죠.



이 가운데 엔비디아 선물은 1% 넘게 올랐습니다.