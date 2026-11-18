1. '단추마다 스티커' 부착…"무관용 엄정 대응"



정부가 내일(19일) 있을 수능에서 초소형 카메라를 막기 위해 옷에 달린 단추마다 스티커를 붙이고, 위급 재난 문자를 보내서 숨겨 놓은 휴대전화를 찾겠다는 대책을 내놨습니다. 순방 중인 이재명 대통령은 AI 부정행위를 막는데 국가적 역량을 총동원하겠다고 약속했습니다.



2. 젠슨 황 "이사회 원하면 복귀"…복귀 의사 공식화



젠슨 황이 엔비디아 이사회가 원하면 다시 회사로 돌아가겠다며 사임 이후 처음으로 복귀 의사를 내비쳤습니다. 하지만 이사회는 헤드헌팅 업체를 통해 차기 CEO를 물색하고 있는 것으로 전해졌습니다.



3. 트럼프 "김정은도 중국 오고 싶어 할 것"



트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장도 중국에 오고 싶어 한다고 말했습니다. 이틀 연속으로 북미 정상회담 가능성을 직접 거론하고 있는데, 성사되면 7년 5개월 만의 회동입니다.



4. 경북 상주 규모 3.6 지진…2년 5개월 만에 최대



어젯밤 경북 상주에서 규모 3.6의 지진이 발생했습니다. 북한과 해상에서 발생한 지진을 제외하고 2년 5개월 만에 최대 규모로 이번 지진으로 인한 피해는 아직 집계되지 않았습니다.