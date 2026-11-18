▲ 대표팀 선수들이 승리한 뒤 관중을 향해 인사하고 있다

모레노호가 11월 A매치 2연전의 두 번째 상대인 카타르를 상대로 일방적인 공세를 퍼부었지만 공격 전개의 세밀함을 살려내지 못하고 아쉬움이 가득한 승리로 2026년 A매치 일정을 마무리했습니다.로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구 대표팀은 한국시간 17일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 치러진 카타르와 평가전에서 오세훈(시미즈)의 헤더 결승 골을 앞세워 1-0으로 이겼습니다.다만 20개가 넘는 슈팅에 1골이라는 만족스럽지 못한 승리였습니다.이로써 모레노 감독은 대한축구협회와 계약된 6경기를 치르는 동안 3승 1무 2패의 성적표를 남기고 대표팀을 떠나 외국인 코칭스태프와 함께 스페인으로 돌아갑니다.직전 사우디아라비아전에서 3골이나 허용하며 2-3 패배를 당한 모레노호는 카타르를 맞아 사우디아라비아전 대비 7명의 선수를 바꾸는 로테이션을 가동하며 대대적인 변화를 줬습니다.손흥민(LAFC)-오세훈(시미즈)이 투톱 스트라이커를 맡고, 좌우 날개에 송민규(나시오날)-이강인(아틀레티코 마드리드)이 배치된 4-4-2 전술로 나섰습니다.중원은 황인범(포르투)과 김봉수(대전)가 나섰고, 포백은 이명재(대전)-김지수(브렌트퍼드)-김민재(뮌헨)-최준(서울)이 늘어섰습니다.선발 골키퍼는 송범근(전북)이었습니다.대표팀은 전반 초반부터 카타르를 압박했습니다.카타르가 적극적인 전방 압박보다는 내려앉아 자기 진영을 지키는 지역 방어에 집중하면서 태극전사들은 비교적 편안하게 공격을 펼쳤습니다.송민규의 과감한 측면 돌파와 저돌적인 드리블이 돋보였지만, 결국은 해결사 역할로 나선 손흥민과 오세훈의 결정력이 아쉽기만 했습니다.전반 6분 페널티지역 왼쪽으로 쇄도한 송민규의 오른발 슈팅이 골대를 때리며 결정적 기회를 놓친 대표팀은 줄기차게 골문을 노렸지만 제대로 결과물을 내놓지 못했습니다.특히 상대 밀집 대형 앞에서 정밀한 패스워크와 마무리 슈팅이 골대를 향하지 못하거나 카타르 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혀 좀처럼 득점에 이르지 못했습니다.결국 대표팀은 전반 43분에야 송민규의 왼쪽 측면 크로스에 이은 오세훈의 헤더로 이날 경기의 결승 골이자 유일한 득점을 완성했습니다.대표팀은 전반전에만 13차례 슈팅(유효 슈팅 5개)을 때리며 일방적인 공세를 펼쳤지만 1골만 얻어내는 데 그쳤습니다.카타르는 전반전 동안 '슈팅 제로'였을 정도로 폼이 떨어졌습니다.다만 대표팀은 후반에 카타르가 포백 카드 대신 스리백으로 전술 변화에 나서고, 전방 압박을 시도하자 전반전 같은 매서운 공세를 이어가는 데 애를 먹었습니다.상대가 피지컬을 앞세운 강한 압박 카드를 들고나오면 항상 어려운 경기를 해왔던 허점이 드러나는 장면이었습니다.모레노 감독은 후반 21분 손흥민, 이강인 김봉수, 이명재를 빼고 이동경, 조현택(이상 울산), 정우영(우니온 베를린), 이재성(마인츠)을 투입하며 분위기 전환에 나섰지만 큰 효과를 발휘하지 못했습니다.이어 후반 30분 엄지성(스완지), 박태준(김천) 등이 교체로 들어가며 사실상 선발 선수들이 대부분 바뀌었지만 기대했던 다득점엔 실패했습니다.(사진=연합뉴스)