▲ 부정행위를 자백한 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨

초소형 카메라 등 장비와 인공지능(AI)을 이용해 제63회 세무사 시험에서 부정행위를 저질렀다고 자수한 수석합격자 한 모 씨가 어젯밤 13시간 넘는 경찰 조사를 받고 귀가했습니다.어제 오전 9시 20분쯤 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 청사로 들어선 한씨는 약 13시간 30분 만인 어젯밤 10시 53분쯤 피의자 조사를 마치고 청사에서 나왔습니다.한씨는 취재진에게 "조사에 성실히 임하고 나왔다"며 "다시 한번 세무사 시험을 열심히 준비해 온 모든 수험생과 관계자분들께 깊은 사과를 드린다"고 말했습니다.이어 "앞으로 남은 절차에도 빠짐없이 모두 참석하겠다"고 했습니다.그는 '어떤 내용을 소명했나', '조사 과정에서 범행 시연을 했나', '단독 범행인가' 등 질문에는 답하지 않고 "죄송하다"고만 말했습니다.광수단 공공범죄수사대가 위계에 의한 공무집행방해 및 업무방해 혐의를 받는 한씨를 자수 후 이날 처음으로 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.경찰은 한씨를 상대로 구체적인 부정행위 수법과 활용 기기, 공범 존재 여부 등을 조사한 것으로 보입니다.어제 오전 출석했을 때도 한씨는 자수를 결심한 계기를 묻는 취재진에 "죄송합니다"라고 말하며 고개를 숙였습니다.그는 "시험을 준비해 오신 수험생과 관계자분들께 진심으로 죄송합니다"라며 "제가 한 일을 숨기지 않고 수사기관에 사실대로 말씀드리겠습니다. 조사를 성실히 받고 잘못에 대한 책임을 지겠다"고 말했습니다.한씨는 앞서 15일 오전 부정행위를 시인하고 서울청에 자수서를 냈습니다.같은 날 변호사의 유튜브 채널에 출연해 "1·2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했다"며 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울청에 제출했다"고 밝혔습니다.그는 'AI안경'이 아닌 카메라로 시험 문제를 촬영해 AI에 전송한 뒤 스마트폰으로 답을 확인하는 방식으로 부정행위를 저질렀다고 설명했습니다.한씨가 시험 관계기관에 제출한 7쪽 분량의 경위서에는 범행 수법이 구체적으로 담긴 것으로 알려졌습니다.경위서에 따르면 한씨는 카메라와 스마트폰, 개조된 계산기, 모니터를 들고 시험에 임했습니다.감독관의 눈을 피해 시험 문제를 초소형 카메라로 촬영하면 스마트폰의 생성형 AI가 문제를 풀어줬고, 정답은 별도로 준비한 초소형 모니터로 확인했습니다.시험 문제와 정답을 송·수신하는 역할은 한씨가 개조한 계산기가 담당했습니다.세무사 시험은 통상 계산기 반입을 허용하는데, 한씨는 이를 노리고 계산기를 직접 개조해 송·수신기로 사용한 것으로 보입니다.한씨는 서울로봇고를 졸업하고 대학에서 기계공학을 전공한 것으로 알려졌습니다.경찰 조사에 앞서 한씨는 초소형 카메라와 노트북, 휴대전화 등 범행에 사용한 기기들을 일부 파손된 채로 경찰에 제출했습니다.경찰은 해당 기기들이 실제로 범행에 이용됐는지 확인하기 위해 포렌식 작업을 진행 중입니다.이 밖에도 경위서에는 범행에 필요한 장비를 온라인에서 구입했으며, 지난해 12월부터 세무사와 회계사 시험을 대비한 부정행위를 준비했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.한씨는 세무사 시험에 앞서 올해 3월 치러진 제61회 공인회계사 시험에서도 부정행위를 시도한 것으로 알려졌습니다.아울러 한씨는 시험장 외부에서 범행을 도운 공범은 없다고 주장했습니다.한씨는 경찰에도 범행 수법이 담긴 자수서를 냈지만, 경찰은 "자세히 말하기엔 예민한 단계"라며 모니터의 형태 등 구체적인 내용을 밝히지 않았습니다.