오늘(18일)부터 날이 점차 추워지겠습니다.



서울의 아침 기온이 5도, 낮 기온 9도로 어제보다 6, 7도가량 떨어지겠고요.



수능날인 목요일에는 영하 1도까지 떨어지겠습니다.



찬 바람이 불어 체감온도는 영하 4도 예상됩니다.



보온에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.



오늘 비가 소강상태를 보이다가 오후부터 또다시 내리겠습니다.



기온이 낮은 경기 북동부와 강원, 전북 동부와 제주 산지에는 눈이 내려 쌓이는 곳이 있겠고요.



비의 양은 많지 않겠습니다.



자세한 아침 기온 살펴보시면 서울이 5도, 광주가 10도로 어제보다 낮게 출발하겠고요.



낮 기온도 서울과 춘천이 9도에 그치겠고 찬 바람이 강하게 불어 체감온도는 더 낮겠습니다.



이번 주말에는 서울이 영하 4도까지 떨어지며 추위가 절정에 달하겠습니다.



수능 당일에는 서해안과 충청, 호남, 제주를 중심으로 비나 눈 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)